Traditionsunternehmen baut neu

Es ist die größte Baumaßnahme in der 337-jährigen Geschichte des Unternehmens: Eichbaum errichtet auf seinem Gelände an der Käfertaler Straße ein automatisches Regallager und investiert dafür einen - nicht näher bezifferten - zweistelligen Millionenbetrag. Gestern war die sogenannte "Grundsteintaufe", schon im September soll das Projekt in Betrieb genommen werden.

"Ich habe schon viele Grundsteinlegungen erlebt - aber an so etwas noch nie teilgenommen", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz. Doch dann griff er gerne mit den beiden Geschäftsführenden Gesellschaftern, Jochen Keilbach und seinem Sohn Thomas, zu Flaschen mit speziell gebrautem Lagerbier. Zusammen übergossen sie mit diesem Bier den Grundstein, ein mit einer Plexiglasplatte versehenes Relikt aus dem abgebrochenen Gewölbekeller von 1815, ehe ein Kran ihn emporhievte. "Er wird einen würdigen Platz im Neubau bekommen", versprach Jochen Kielbach.

Mit der Taufe des alten Sandsteins wolle die Privatbrauerei "zeigen, dass wir an alten Werten und Traditionen festhalten, ohne den Blick für zukunftsorientierte Innovationen zu verlieren", erklärte Jochen Keilbach. Denn einerseits baut Eichbaum an historischem Ort, wo das 1679 gegründete Unternehmen seit dem 19. Jahrhundert ansässig ist und früher auch einen großen, zehn Meter tiefen Tiefkeller unterhielt.

Viel Export nach Asien

Andererseits gehe es darum, mit dem von den Firmen Diringer & Scheidel sowie Heberger errichteten Neubau das Unternehmen "zukunftsfähig zu machen", so Keilbach. Das Lager sei nötig, um die Mengensteigerungen insbesondere im Export von Dosen aufzufangen, da Eichbaum in Asien und speziell in China sehr erfolgreich ist. Zugleich werden dadurch bisher in Mannheim und der Region angemietete Lagerflächen von zusammen 30 000 Quadratmetern aufgegeben, damit Logistikkosten eingespart und der Lkw-Verkehr verringert.

"Durch den Neubau entsteht also nicht mehr Verkehr, sondern er wird reduziert", hob Oberbürgermeister Kurz hervor. Er dankte Eichbaum besonders dafür, dass der Komplex sechs Meter tief in den Untergrund geht, um nicht über die benachbarte Bebauung herauszuwachsen. "Ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, dass sich das in die Umgebung einpasst, und auch die Fassade ansprechend gestaltet wird", so der OB. Zudem äußerte sich Kurz "außerordentlich froh", dass sich Eichbaum "nach einigen schwierigen Jahren", wo Verkauf und Schließung drohten, "sehr gut entwickelt hat". Dazu machte das Stadtoberhaupt Keilbach "ein großes Kompliment" und gratulierte auch dazu, dass Eichbaum inzwischen größte Brauerei Baden-Württemberg ist - "obwohl das Land eine eigene Brauerei besitzt".