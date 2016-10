Trauer um Curt Engelhorn

Er war eine faszinierende Unternehmerpersönlichkeit mit höchst beeindruckendem Lebenswerk, ein großartiger Mäzen, ein äußerst weltläufiger, vielseitig interessierter feiner Herr, ja ein Gentleman der alten Schule - und doch nie so ganz unumstritten: Curt G. Engelhorn. Nun ist er, viereinhalb Monate nach seinem 90. Geburtstag, gestorben und schon in aller Stille im engsten Familienkreis beigesetzt worden.

Engelhorn war zuletzt noch bei der Eröffnung der großen Staufer-Schau 2010 in der Jesuitenkirche sowie drei Jahre darauf bei der Eröffnung des Wittelsbacherjahres - beides große Sonderschauen, die, wie noch vieles mehr, so nie möglich gewesen wären ohne die Großzügigkeit von Engelhorn.

2001 hatte er für das Museum, das seither auch seinen Namen trägt, 40 Millionen Mark (20 Millionen Euro) gestiftet. Die Spende war ein Paukenschlag damals, eine bis dahin in dieser Form nie gekannte Größenordnung, die viel Bewunderung und Dankbarkeit auslöste. Sie machte möglich, dass aus dem Museum ein national renommierter, ja international vernetzter und agierender Forschungs- und Ausstellungskomplex wurde.

Aber warum machte Engelhorn das? Ein Grund ist sicher, dass er nie reiner Unternehmer war. Er faszinierte Gesprächspartner durch die Bandbreite seiner Interessen, von Geschichte über Politik und Naturwissenschaften bis zu Malerei, Musik, Architektur.

Doch der oft als Multi-Milliardär bezeichnete Unternehmer empfand auch das Bedürfnis, damit der Region, in der er, ja seine ganze Familie unternehmerischen Erfolg hatten, etwas zurückgeben. Sein Mäzenatentum sollte die Krönung seines Lebenswerks sein. Curt Engelhorn ist Urenkel von BASF-Gründer Friedrich Engelhorn sowie Enkel von Friedrich Engelhorn, Mitbegründer von C.F. Boehringer & Söhne. Geboren wurde er in München. Curt Engelhorns Mutter, eine Künstlerin und Amerikanerin deutscher Herkunft, kehrte 1947, nach der Scheidung von Curt Engelhorns Vater, mit Sohn und Tochter in die USA zurück. Dort studierte Curt Engelhorn an der Texas University "chemical engineering".

Zurück in Deutschland, trat er 1955 in die Firma Boehringer ein, wurde binnen fünf Jahren ihr Geschäftsführer, brachte neue Marketingideen mit, formte aus Boehringer Mannheim einen Weltkonzern mit über vier Milliarden Dollar Umsatz und fast 20 000 Mitarbeitern.

Doch es kam zum Zwist. Familienmitglieder wollten ihn 1994 entmachten, vom Aufsichtsratsvorsitz verdrängen. Er überwarf sich mit Top-Manager Max Link, den er selbst von Sandoz geholt hatte. Ein in dieser Form einmaliger Kampf entbrannte, wobei die Belegschaft ganz vehement für Curt Engelhorn eintrat.

1997 erfolgte der Verkauf an den Schweizer Pharma-Konzern Roche - weitgehend steuerfrei abgewickelt über eine Holding auf den Bermudas. Wegen nicht versteuerter Schenkungen machte Engelhorn auch Anfang 2016 Schlagzeilen. Durch Nachzahlungen und einen Strafbefehl in Millionenhöhe wurde das indes aus der Welt geschafft.

Durch seine amerikanische Mutter und das Studium in Texas motiviert, förderte er intensiv die Amerikastudien an der Universität Heidelberg. Dazu zählte der Aufbau einer Bibliothek für Amerikanische Geschichte, des Curt-Engelhorn-Lehrstuhls für Amerikanische Geschichte, schließlich das ganz neue Heidelberg Center for American Studies (HCA) mit seinem außergewöhnlichen Domizil - dem Curt und Heidemarie Engelhorn Palais in der Hauptstraße 120. 2011, aus Anlass der 625-Jahr-Feier der Ruperto Carola, erhielt die Aula der Neuen Universität ein neues Gesicht und eine neue Orgel - auch das dank Engelhorn.