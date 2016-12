Trauerfeier für einen „Brückenbauer“

Seine visionäre Entscheidungsfreude, seine Gestaltungskraft, seine Begeisterung für die Wissenschaft, seine Liebe zur Kunst, seine Neugier bis ins hohe Alter - all diese Eigenschaften ziehen sich gleich einem Band durch die Traueransprachen. In der Trinitatiskirche würdigen der evangelische Dekan Rudolph Hartmann und fünf Redner den erfolgreichen Unternehmer und herausragende Mäzen Curt Engelhorn bei einem Gottesdienst.

Blumengebinde umrahmen das Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Curt Engelhorn lächelt. Durch bunte Glasbetonsteine schimmerndes Morgenlicht gibt der Feier eine besondere Atmosphäre. Die Familie hat den Patriarchen, der am 13. Oktober knapp fünf Monate nach seinem 90. Geburtstag gestorben ist, im engsten Kreis beigesetzt.

Predigt in der Trinitatiskirche

Curt Engelhorn Curt Rudolf Glover Engelhorn kam am 25. Mai 1926 in München als Urenkel des BASF-Gründers Engelhorn und als Enkel von Friedrich Engelhorn, Mitbegründer von C.F. Boehringer & Söhne, auf die Welt.

und als Enkel von Friedrich Engelhorn, Mitbegründer von C.F. Boehringer & Söhne, auf die Welt. Nach einem USA-Studium in Chemieingenieurwesen und beruflichen Erfahrungen trat er 1955 ins Mannheimer Familienunternehmen Boehringer ein und formte es zu einem Weltkonzern.

Boehringer ein und formte es zu einem Weltkonzern. 1985 verlegte er seinen Wohnsitz auf die Bermudas , wo er eine Holding etablierte, in die Boehringer-Gesellschafter ihre Anteile einbrachten - sodass 1997 beim Verkauf an den Pharmariesen La Roche der deutsche Fiskus leer ausging.

, wo er eine Holding etablierte, in die Boehringer-Gesellschafter ihre Anteile einbrachten - sodass 1997 beim Verkauf an den Pharmariesen La Roche der deutsche Fiskus leer ausging. Zusammen mit seiner vierten Ehefrau Heidemarie Engelhorn stattete er 2001 mit 20 Millionen Euro (später aufgestockt) die Curt-Engelhorn-Stiftung für die bis heute geförderten Reiss-Engelhorn-Museen aus. wam

Öffentlich ist hingegen der Gedenkgottesdienst, zu dem die Witwe Heidemarie Engelhorn, die Curt-Engelhorn-Stiftung und das Heidelberger Center for American Studies einladen. Angehörige, Weggefährten und so mancher ehemalige Boehringer-Mitarbeiter, darunter auch Betriebsräte, füllen die Trinitatiskirche. In seiner Predigt wertet Dekan Hartmann den Ort der Feierlichkeit im Herzen der Kurpfalzmetropole als Ausdruck der stets starken Verbundenheit von Curt Engelhorn mit der Region.

"Er hat viel geleistet, viel bewegt, viel bewirkt", beginnt Bernhard Eitel seine Traueransprache. Der Rektor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg spricht von einem "Brückenbauer" , der sich seiner Wurzeln bewusst war und gleichzeitig seine USA-Erfahrungen verinnerlichte. Der Unternehmer habe "das Beste zweier Welten zusammengeführt". Er sei froh, so Eitel, diesen charismatischen Mann kennengelernt zu haben. "Curt Engelhorn hat in dieser Stadt Spuren hinterlassen", erklärt Christian Specht, der nicht nur als Erster Bürgermeister, sondern auch rotarischer Freund ans Mikrofon tritt. Er würdigt besonders die Leistung, dass der Wirtschaftsmann aus dem mittelständischen Unternehmen Boehringer Mannheim einen Weltkonzern geformt hat, der so attraktiv wurde, dass ihn 1997 das Schweizer Pharmaunternehmen Roche übernahm - "mit heute über 8000 Arbeitsplätzen und enormen Investitionen". Rückblickend sei der Verkauf, der zunächst als "Donnerschlag" empfunden wurde, "eine visionäre Entscheidung" gewesen.

Die "C.E."-Ära bei Boehringer schildert Gerald Möller, einst als CEO in der Hierarchie ganz oben, aus eigenem Erleben: Curt Engelhorn sei einerseits ein Macher und Entscheider gewesen, habe aber die Fähigkeit besessen zu ermutigen, zu begeistern und zuzuhören. Als einen "deutsch-amerikanischen Weltbürger" charakterisiert Detlef Junker, Gründungsdirektor und Leiter des Heidelberg Center for American Studies, den großen Mäzen, den er für seine "intellektuelle Kraft" und "beeindruckende Klarheit" bewundert habe.

Dass die Reiss-Engelhorn-Museen inzwischen in europäischen Metropolen - "ja sogar in Stuttgart" - bekannt sind, so rem-Generaldirektor Alfried Wieczorek, sei dem großen Förderer zu verdanken. Sich auf ein einst hoch verschuldetes, wenig beachtetes Museum einzulassen, sei alles andere als selbstverständlich gewesen. "Wir haben die Freiheit geschenkt bekommen", eigene Projekte entwickeln, Wissenschaft betreiben und auch mal in Risiken einsteigen zu können - was gleichzeitig zu höchsten Anstrengungen verpflichte. Glücklich zeigt sich der rem-Chef, dass Heidemarie Engelhorn, langjährige Beraterin ihres Ehemannes, den Stiftungsvorsitz übernimmt.

Mit Orgelimprovisationen von Kirchenmusikdirektor Johannes Michel klingt der Gedenkgottesdienst aus.