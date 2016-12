Trauerfeier in der Erlöserkirche

Zur Trauerfeier für den am Montag verstorbenen Stadtrat und Landtagsabgeordneten der Grünen, Wolfgang Raufelder Bild), wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann, am Mittwoch, 7. Dezember, nach Seckenheim kommen. Wie die Stadtverwaltung ankündigte, findet die Trauerfeier um 14 Uhr in der Erlöserkirche, Seckenheimer Hauptstraße 135, statt. Es wird außerdem eine Bild- und Tonübertragung ins evangelische Gemeindehaus in der Freiburger Straße 14 geben.

Neben Kretschmann wollen Oberbürgermeister Peter Kurz und Grünen-Stadtrat Rajmond Fojkar sprechen. Für die Liturgie verantwortlich sind die Gemeindediakonin Claudia Krüger und Pfarrer Helmut Krüger, die Predigt hält Dekan Ralph Hartmann.

Der beliebte Umweltpolitiker Wolfgang Raufelder war am Montagmorgen tot am Rheinufer im Naturschutzgebiet Riedwiesen bei Brühl aufgefunden worden. Der 59-Jährige war 2011 und in diesem Jahr direkt in den Stuttgarter Landtag gewählt worden. Raufelder hatte sich seit seiner Jugendzeit für den Natur- und Umweltschutz in Mannheim und der Region eingesetzt.

Spenden statt Kränze und Blumen

Für Besucher der Trauerfeier steht nahe der Erlöserkirche das Areal der Hammonds-Kaserne, Badener Platz 4, als Parkraum zur Verfügung, um von dort mit dem öffentlichen Nahverkehr oder zu Fuß zur Trauerfeier zu gelangen. Besucher können das Areal ohne Personen- und Fahrzeugkontrolle befahren.

Es ist der Wunsch der Familie, von Kranz- und Blumengaben abzusehen und stattdessen an den Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) (IBAN DE58 6705 0505 0030 2944 83), die Jugendhilfe-Einrichtung Freezone (IBAN DE74 6709 0000 0060 0954 00) oder den ökumenischen Jugendhospizdienst Clara (IBAN DE58 6705 0505 0030 1502 44) jeweils unter dem Stichwort "Wolfgang Raufelder" zu spenden. lang