Traumergebnis erwartet

Die "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" darf sich freuen: "Es wird ein Traumergebnis - aber kein Rekord". Das kündigte jetzt Feuerio-Präsident Bodo Tschierschke als Fazit des Blumepeterfests an. Die Abrechnung dauert noch, erst im Dezember wird der Reinerlös an den "MM"-Hilfsverein überreicht. Doch jetzt gab es schon einmal ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter.

"Es ist uns eine Ehre, Ihnen für Ihr ehrenamtliches Engagement zu danken" - so begrüßte Claudia Diem, Mitglied des Vorstands der Baden-Württembergischen Bank (BW Bank) und Statthalterin des Kreditinstituts in Mannheim, die Gäste im Casino des Hauses. Dass die Helfer dort einen Abend lang von Chefkoch Jürgen Arnold und dem von Daniel König geleiteten Serviceteam verwöhnt werden, hatte vor 19 Jahren Karl Heidenreich eingeführt. Damals war er Vorstandsmitglied der Landesbank in Mannheim - nun, als Pensionär, ist er ehrenamtlicher Helfer, war bei dem Fest viereinhalb Stunden am Weinstand aktiv.

Auch Mitarbeiter der BW Bank brachten sich beim Blumepeterfest gerne ein. "Es macht Spaß, zu helfen, und wir zeigen damit gerne unsere Verbundenheit mit der Stadt", betonte Diem. Das Blumepeterfest sei "ein Höhepunkt im Festkalender der Stadt" und ein "Beweis, dass das soziale Miteinander in Mannheim funktioniert", hob Diem hervor: "Viele machen sich gemeinsam stark für eine gute Idee - wir machen da gerne mit", erklärte sie im Namen der BW Bank: "Was der Feuerio, aber auch alle anderen ehrenamtlichen Mitstreiter aus allen Bereichen, da leisten, ist wirklich sensationell und verdient allergrößte Anerkennung".

Grundstock der "MM"-Aktion

Dem schloss sich Tschierschke an - und betonte, dass das Fest nur als Gemeinschaftsleistung erfolgreich sei. An erster Stelle nannte er das Küchenteam des Roten Kreuzes, das schon ab 6 Uhr die 2000 Liter Erbsensuppe kochte, die dann Reservisten der Bundeswehr ausgaben. Zudem hob er die zupackende Unterstützung durch das Technische Hilfswerk, die charmanten Damen vom Kuchenstand vom Café "Mohrenköpfle", die Feuerio-Damen vom Sektstand, die italienischen Gastronomen, den Partyservice Gerstle, Familie Merz und das Tombolateam, die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt, die Johanniter, die Bloomäuler unter Führung von Dario Fontanella sowie die Helfer vom Kiwanis-Club hervor. Die waren ebenso am Weinstand aktiv wie zahlreiche Stadträte, an diesem Abend von Gabriele Baier, Melis Sekmen und Volker Beisel vertreten. Ein besonderer Dank von Tschierschke ging schließlich an die Aktiven aus dem Feuerio selbst sowie die vielen durchweg ohne Gage auftretenden Musiker.

Doppelten Dank drückte Björn Jansen, geschäftsführender Gesellschafter der Mediengruppe Dr. Haas, als Vorsitzender des "MM"-Hilfsvereins aus - der BW Bank für Einladung zum Essen als auch den vielen Helfern. "Es war ein tolles Fest in gelöster Atmosphäre, das sie alle möglich gemacht haben", wandte er sich an die Mitstreiter. Für die "MM"-Aktion sei das Blumepeterfest "ein ganz wichtiger Grundstock". Es mache erst möglich, "Menschen zu helfen, die es bitter nötig haben - aber nur nach genauer Prüfung, das sind wir Ihnen und allen Spendern schuldig".