Oberbürgermeister Peter Kurz schrieb ihm das Attribut "hyperaktiv" ins Stammbuch, für GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings war er ein "Treiber im Interesse der Stadt", sein Nachfolger Achim Judt an der Spitze der MWS Projektentwicklungsgesellschaft würdigte seine "unkonventionelle und mitreißende Art": Gestern wurde Mannheims Konversionsbeauftragter Konrad Hummel offiziell in den Ruhestand verabschiedet, verbunden mit Dank für sein außerordentliches Engagement und die enorme Dynamik, mit der er die Konversion in Mannheim in den zurückliegenden fünf Jahren angegangen ist.

"Ohne ihn", so waren sich alle drei Laudatoren einig, "stünden wir bei der Konversion heute nicht da, wo wir sind." Am Morgen hatte Hummel den Aufsichtsrat der MWSP noch über Franklin geführt. "Man hatte den Eindruck, als gäbe es keinen Abschied", meinte Karl-Heinz Frings, doch Nachfolger Judt versicherte: "Er hat seinen Schlüssel abgegeben." Und auch Hummel selbst konnte seine Mitarbeiter beruhigen: "Von meinem Büro geht keine Gefahr mehr aus." In Richtung der zahlreich anwesenden städtischen Mitarbeiter sagte er: "Ich unterstelle manchen, dass sie froh sind, dass ich gehe."

Der 65-Jährige zog ein zufriedenes Fazit der vergangenen fünf Jahre: "Es ist unglaublich viel wahr geworden." Gleichzeitig sei vermieden worden, dass die Konversion zu einer politischen Katastrophe wurde. "Die Buga hat uns gelehrt, was hätte passieren können", so Hummel. Wichtig sei ihm immer gewesen, die Menschen mitzunehmen und sie in gemeinsamen Zielen und Projekten zu verbinden. Es gehe nicht um Erfüllung einzelner Wünsche, sondern darum, Träume und Visionen ernst zu nehmen und sich darüber auseinanderzusetzen. Die Gestaltung einer zukunftsfähigen Stadt gehe nicht mit Pauschalrezepten. "Es ist eine Orchestrierung und ein komplexer Prozess", betonte Hummel. Bei der Gleichzeitigkeit von Entwicklungen sei es auch immer darum gegangen, sich Optionen offen zu halten.

Fakten und Zahlen aus dem Weißbuch IV Im Rahmen der Konversion entstehen 3 Millionen Quadratmeter neues Stadtgebiet für Mannheim.

für Mannheim. Allein auf Franklin betragen die Hochbauinvestitionen rund eine Milliarde Euro .

. Auf Franklin entstehen 4200 Wohneinheiten .

. 30 Zukunftslotsen haben die im Bürgerbeteiligungsprozess gesammelten Ideen vor Ort anhand praktischer Projekte umzusetzen versucht.

haben die im Bürgerbeteiligungsprozess gesammelten Ideen vor Ort anhand praktischer Projekte umzusetzen versucht. Durch die Konversion sollen 1000 neue Arbeitsplätze entstehen, die meisten davon auf Taylor.

entstehen, die meisten davon auf Taylor. Auf Turley leben mittlerweile 200 Menschen in gemeinschaftlichen Wohnprojekten. dir

Dass schon viel erreicht wurde, man aber noch auf einem weiten Weg ist, befand am Dienstag auch der Unterausschuss Konversion. Zur öffentlichen Sitzung wurde das Weißbuch IV vorgelegt. Oberbürgermeister Kurz fasste es so zusammen: "Die beachtlichen Ergebnisse machen deutlich, dass es sich als richtiger Schritt erwiesen hat, die Konversionsflächen zu erwerben und städteplanerisch zu gestalten." Bernhard Schwarz vom Landschaftsplanungs-Büro Sinai zog eine positive Öko-Bilanz. Von der 535,5 Hektar großen Gesamtfläche würden 384 Hektar entsiegelt, ein Plus von 20 Prozent gegenüber der Situation im Jahr 2010. 92 Prozent davon würde aber das Coleman-Areal ausmachen.

Lob aus der Politik

Stadtrat Reinhold Götz (SPD) fand es wichtig, "dass wir das Thema Ökonomie und Ökologie zusammenbringen." Auf Turley sei der Grünanteil fast verdoppelt worden. "Wir machen einen Riesenschritt nach vorne, was die Entwicklung im Wohnungsbau angeht", so Götz, allerdings vermisst er Infos zu sozialen und kulturellen Einrichtungen. "Wir sind auf dem Weg in eine zukunftsorientierte Lösung", lobte Konrad Schlichter (CDU) die gelungene "Mixtur" auf den Konversionsflächen. Für Raymond Fojkar (Grüne) ist wichtig, dass die Gremien und Beraterkreise weiterhin so aufgestellt sind, dass alle Themen und Ansprüche auch personell abgedeckt seien.