Turmbläser tönen aus luftiger Höhe

Alle Bilder anzeigen Die Turmbläser Lukas Zeilinger (l.), Falk Zimmermann, Thomas Busch und Ulrich Lampe unterhalten mit Trompeten- und Posaunenklängen. © Prosswitz) Selbst der Turm von St. Sebastian am Marktplatz erscheint von hier aus klein.

Wer die vielen, nicht gezählten, Stufen auf den 96 Meter hohen Turm der Citykirche Konkordien erklommen hat, der kann im bläulich schimmernden Abendlicht einen einmaligen Ausblick auf die Quadrate genießen.

Während unten noch der vorweihnachtliche Trubel herrscht, kehrt hier oben schon Stille ein. Selbst der Blick auf die nur unweit entfernte Kirche St. Sebastian offenbart, dass der erst 1893 fertiggestellte Konkordien-Turm der höchste in der Quadratestadt ist.

Noch etwas außer Atem nehmen vier Musiker des Orchesters des Nationaltheaters ihren Platz auf der Plattform des Turms ein. Ulrich Lampe, Thomas Busch, Falk Zimmermann und Lukas Zeilinger spielen sich in ungewohnt luftiger Höhe auf ihren Trompeten und Posaunen warm. Den beschwerlichsten Aufstieg hat sicher Falk Zimmermann hinter sich. Ihn plagt ein Hexenschuss. Aber als Turmbläser lässt er sich dieses Konzert nicht entgehen. "Wenn ich die Trompete in der Hand habe, spüre ich keinen Schmerz mehr", so der Musiker.

Nordmannstanne schmückt Kirche

Ermöglicht wird das Turmblasen, das bereits zum neunten Mal stattfindet durch Manfred Schäfer. Der Mannheimer Geschäftsmann belebte eine alte Tradition aus seinen Kindertagen in den 1950er Jahren wieder, berichtet Musiker Ulrich Lampe. Damals verband Schäfer das Turmblasen immer mit Weihnachten. Als Kind sei er von den Turmbläsern fasziniert gewesen. Wenn seine Mutter, die damals einen Milchladen in der Innenstadt betrieb, vor Weihnachten die Tür zum Einzelhandelsgeschäft abschloss, geschah dies immer zum adventlichen Trompetenklang der Turmbläser - so die Überlieferung.

Dann habe die Mutter ihrem Jungen über den Kopf gestreichelt und gesagt: "So, jetzt kommt Weihnachten." Wie damals wird nun diese Tradition fortgesetzt. Langsam bewegt sich der Zeiger der Turmuhr auf fünf Uhr zu. Als der letzte Schlag verklungen ist, erheben die Musiker ihre Instrumente und stimmen "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" an.

Knapp 100 Meter tiefer, zwischen den Quadraten R 1 und R 2, haben sich über 200 Menschen versammelt, um die Musik anzuhören. Einige haben sich Glühwein und Pfeffernüsse oder Lebkuchen gesichert, die die Kirchenhelfer liebevoll gerichtet hatten.

"Tochter Zion, freue Dich" tönt es inzwischen von oben. So mancher stimmt in den Klang ein und singt mit. "Zu Bethlehem geboren, ist uns ein Kindelein" spielen die Turmbläser und zum guten Schluss lassen die Trompeten und Posaunen "O du Fröhliche" erklingen.

In der Zwischenzeit ist auch die große Nordmannstanne in der Citykirche Konkordien geschmückt. Mit Kugeln und Strohsternen haben die Pfarrerinnen Anne Ressel und Ilka Sobottke auf einer acht Meter hohen Leiter beim Schmücken mitgeholfen.