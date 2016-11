Das Stadthaus N 1 hat in seiner jetzigen Form keine Chance mehr. Diese Ansicht vertritt Verena König, Fachfrau für Immobilienwirtschaft wie auch Marketing an der Dualen Hochschule. "Man sollte über einen Abriss nachdenken, auch wenn es ein harter Schnitt ist", lautet für sie die Konsequenz aus der bisherigen Entwicklung des Hauses und der überaus deutlichen Ablehnung beim "MM"-Bürgerbarometer.

Eigentlich sei Mannheim eine aufstrebende Stadt, als Handels- wie als Kulturstandort. Das gelte aber nicht mehr für die Breite Straße, auch nicht für den südlichen Teil ab Paradeplatz. Der Platz sei zum Trinkertreff geworden, das Stadthaus "schon lange ein Sorgenkind", so die Professorin: "Die ganze Gegend dort droht doch zu kippen", fürchtet sie.

Mischnutzung bevorzugt

Verena König Professorin Dr. Verena König ist Studiengangsleitung Immobilienwirtschaft in der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Sie gilt als Expertin für "Immobilien-Marketing" und "Identitätsbasiertes Immobilienmarketing".

in der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Sie gilt als Expertin für und "Identitätsbasiertes Immobilienmarketing". Nach einer Ausbildung zur Sekretärin bei Siemens hat sie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München Betriebswirtschaftslehre studiert, über "Identitätsbasierte Markenführung" promoviert und dann lange im Marketing von Siemens gearbeitet.

hat sie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München studiert, über "Identitätsbasierte Markenführung" promoviert und dann lange im Marketing von Siemens gearbeitet. In Kooperation mit Stadtmarketing und Werbegemeinschaft Mannheim-City gab sie 2015 den Bildband "Die Identität Mannheimer Manufakturen" heraus. (pwr)

Dabei seien Paradeplatz und N 1 aus ihrer Sicht "eine prominente Lage, die Chancen bietet". Deshalb müssten die Eigentümer nach ihrer Ansicht "etwas für die Aufwertung tun und aufpassen, dass es nicht weiter abrutscht". In seiner bisherigen Form werde N 1 einfach nicht angenommen, "das Problem fängt außen an, bei der Architektur, und geht weiter, wenn man es betritt - verschachtelt, verbaut, neonhell, so einfach nicht nutzbar".

Daher ist sie für den radikalen Schnitt. "Das langfristig umzubauen ist aufwendiger als ein Neuanfang. Irgendwann, in 20 Jahren vielleicht, ist das Haus sowieso nicht mehr zu retten und muss abgerissen werden", glaubt König. Dann solle man es eben "nicht bis dahin dahinvegetieren lassen", fordert sie, sondern "den ganz großen Fehler von damals korrigieren" und sich zu einer neuen Lösung entschließen: "Man muss sich eingestehen, dass sich das nicht so entwickelt hat wie geplant."

Dabei plädiert sie, so wie das schon 1986 auch angedacht worden war, für ein modernes Gebäude in historischer Hülle. "Das passt zur historischen Umgebung, zur Nähe zum Schloss", argumentiert sie. Auch ein historisierendes Gebäude könne Symbol des aufstrebenden Mannheim sein: "Das wäre ein Prestigegebäude, wertet den Platz auf, zieht Firmen an", ist König überzeugt. Dabei denkt sie nicht an ein reines Einkaufszentrum. Da sei nach der Eröffnung von Q6/Q7 "der Markt gesättigt". "Aber Mischnutzungen liegen voll im Trend", betont sie und verweist auf das Schloss Steglitz in Berlin. Als reiner Verwaltungssitz, wie früher das Rathaus, wäre ihr N 1 aber zu schade: "Das passt nicht!"

Stadt äußert sich nur knapp

In Mannheim könne man indes das Kulturamt und die Stadtbücherei hier ebenso unterbringen wie Geschäfte, Gastronomie oder das Studio eines Rundfunksenders. "Man muss das einfach mal angehen und ein Gesamtkonzept machen, für das Stadthaus wie für die Umgebung", meint König.

Die neuen Eigentümer des privaten Teils, die Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel, haben ein solches Konzept noch nicht. Sie hatten die Flächen im April erworben, im Oktober war der Eigentumsübergang. "Aber wir haben uns noch nicht damit befasst, haben keine Planung, kein Konzept", erklärt Achim Ihrig, einer der Geschäftsführer. Zunächst habe man sich auf Q6/Q7 konzentriert, nun komme das Kepler-Quartier. Doch überrascht über die negativen Stimmen zu N 1 beim "MM"-Bürgerbarometer ist Ihrig keinesfalls: "Das bestätigt die uns bekannte Volksmeinung." Die Hinweise zur gewünschten Nutzung seien "interessant und hilfreich" und man sei auch bereit, gewerbliche Flächen an die Stadt abzugeben, etwa für einen Bürgerdienst. In jedem Fall sei aber "die Stadt gefragt", betont Ihrig: "Die ist 50-Prozent-Eigentümerin und muss sich erklären. Nur mit ihr gemeinsam machen Überlegungen einen Sinn!" Von OB-Sprecher Ralf Walther gab es dazu gestern nur eine kurze Auskunft. "Wir haben eine öffentliche Nutzung für Rat und Bürgersaal, die funktioniert", sagte er. "Wir gehen von einigen Jahren Weiterbetrieb aus, werden sicherlich mit dem neuen Eigentümer über eine gemeinsame Konzeptentwicklung sprechen".