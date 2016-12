Über Land aus China angereist

Jules Verne reiste literarisch in achtzig Tagen um die ganze Welt, die Delegation aus Qingdao brauchte für eine halbe Weltreise genau neunundsechzig Tage. Mit sechs Autos waren sie gekommen, 18 000 Kilometer weit gefahren, um schließlich in Mannheim den Endpunkt ihrer großen Fahrt zu setzen.

Auf dem Marktplatz standen säuberlich angeordnet die chinesischen SUVs, in der Zwischenzeit gereinigt vom Staub der großen weiten Welt. Wenke Wang, Chef des chinesischen TV Senders, der die ganze Exkursion begleite hatte, erzählte, wie es war, entlang der historischen Seidenstraße zu fahren und eine sehr alte euroasiatische Route wieder zu beleben. "In unserem Land ist diese Verbindung nie in Vergessenheit geraten", berichtete er über das Projekt "One Belt - One Road".

Kurze Zeit nach Unterzeichnung der Städtepartnerschaftsurkunde hat sich ein Team, bestehend aus 19 Journalisten und Kameraleuten vom regionalen Fernsehsender Qingdao TV auf den Weg gemacht, die Strecke Qingdao-Mannheim auf dem Landweg zurückzulegen. Von den achtzehntausend Kilometern war die Mannschaft alleine 5000 im eigenen Land unterwegs, für Europäer eine schier unglaubliche Strecke. Visaprobleme gab es unterwegs keine. "Das ging deutlich einfacher als gedacht, besonders in Georgien oder Aserbeidschan hatten wir mit mehr Problemen gerechnet", so Wang.

Ein Land, zwei Partnerschaften Mannheim hat Partnerschaften zu zwei chinesischen Städten, nämlich Qingdao und Zhenjiang .

. Die Partnerschaft mit Zhenjiang besteht seit 2004, die Kontakte sind aber bereits zehn Jahre älter. Zhenjiang liegt an dem Fluss Jangtse und hat über drei Millionen Einwohner .

. Mit Qingdao wurde die Partnerschaft erst in diesem Jahr offiziell, bereits sei 1995 gibt es aber eine Freundschaft zu der chinesischen Millionenmetropole.

zu der chinesischen Millionenmetropole. Qingdao liegt an der Küste zum gelben Meer, in der Stadt leben über acht Millionen Menschen. bro

In nur drei Monaten hatten sie ihre Fernfahrt organisiert. Ziel der medienwirksamen Aktion sei es, China im Rahmen seiner wirtschaftspolitischen Strategie zu neuem Leben zu erwecken - und zwar anhand einer über Jahrtausende gewachsenen Verbindung. "Diese alten Städte, die wir besuchten, sind wie Perlen an einer Kette, die uns verbindet", malte der des Fernseh-Senders ein schönes Bild.

Die Reisenden zeigten beim China-Fest auf dem Marktplatz Video-Aufnahmen von unterwegs in beinahe märchenhafter Umgebung. Bestaunt wurde von der Bevölkerung, trotz Regenwetters, Musik und Tanz aus dem Reich der Mitte. Doch vorher fanden sich geladene Gäste im Alten Rathaus ein, wo der Erste Bürgermeister Christian Specht und sein Vorgänger Norbert Egger den Gästen aus China erklärten, warum Mannheim ein Hotspot der Transportkorridore ist und auf diesem Gebiet sogar eine Vorreiterrolle spielt.