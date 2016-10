Hoher Sachschaden ist bei einem Zusammenstoß in der Oststadt entstanden. Zudem wurde eine 56-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Eine 42-jährige Autofahrerin war am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr auf der Wilhelm-Varnholt-Allee unterwegs und bog an der Kreuzung Augustaanlage/Schubertstraße nach links in Richtung Hauptbahnhof ab. Dabei übersah sie offenbar eine rote Ampel, so meldet es die Polizei. Auf der Kreuzung krachte die 42-Jährige dann mit dem Peugeot einer 56-Jährigen zusammen, die bei Grün in Richtung Heidelberg fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden soll bei rund 18 000 Euro liegen. bro/pol