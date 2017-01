Überfälliger Schritt

Gute Nachricht für die Neckarstadt-West: Die Stadt will im sozialen Brennpunkt jetzt auch städtebaulich handeln. Das ist überfällig angesichts der massiven Problemlagen, die sich in den vergangenen Jahren dort bedrohlich aufgebaut haben. Armutszuwanderung, Kriminalität, Drogenhandel, Ausbeutung: Positive Entwicklungen, die mühsam vom Quartier(management) erarbeitet wurden, konnten sich da nur schwer entfalten.

Zudem: Die Zahl der Bedürftigen wächst seit Jahren, die der Familien schrumpft. Soziale Ausgrenzung aber, so der Sozialwissenschaftler Hartmut Häusermann über Armut in der Großstadt, kann diese verfestigen und verschärfen. Anders formuliert: Die Konzentration von Benachteiligten wirkt auf diese wieder zurück. Da laufen dann auch die mit viel Steuergeld finanzierten Bemühungen, die eigentlich soziale Brennpunkte stabilisieren sollen, ins Leere.

Die Neckarstadt-West, das ist klar, hat eine soziale und städtebauliche Aufwertung dringend nötig. Die erfordert aber einen auf den Sozialraum insgesamt bezogenen Entwicklungsprozess und eine Sichtweise, die Vorhandenes aufgreift und Potenziale vor Ort miteinander vernetzt. Nur so kann die Planung von öffentlichen Räumen die Grundlagen für eine Weiterentwicklung des gesamten Stadtteils legen.

Vorschläge zur Aufwertung gibt es. Es ist wahrlich an der Zeit, dass die Stadt diese zur Kenntnis nimmt und man sich nicht nur in kleinklein und in Kosmetik erschöpft.