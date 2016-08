Überraschungsbox zur Begrüßung

Rund 2 300 neue Bachelor-Studierende und nochmals 800 Austauschstudierende haben sich zum Wintersemester 2016/17 an der Universität Mannheim eingeschrieben. Pünktlich zu ihrem Start begrüßen das Stadtmarketing Mannheim und seine Partner am 31. August die Neuankömmlinge im Ehrenhof der Universität Mannheim mit einer eigenen Erstsemesterbox.

Brief vom Oberbürgermeister

In diesem Jahr wartet in der Box wieder eine besondere Überraschung: Ob Kaffee, heiße Schokolade oder Tee - ein Becher mit der Skyline Mannheims ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Ein fester Deckel aus hochwertigem Kunststoff sorgt für ein angenehmes Trinkgefühl - ohne sich die Zunge zu verbrennen. Und damit die (Neu-)Mannheimer über das Leben in der Quadratestadt auf dem Laufenden bleiben, gibt es auf dem Becher einen Hinweis auf die Facebook-Seite "MA Student Life". Dort gibt das Stadtmarketing Mannheim Veranstaltungstipps, informiert über Studi-Jobs, postet zu Rabattaktionen und zu allem, was für das Studentenleben sonst noch wichtig ist.

Oberbürgermeister Peter Kurz begrüßt die Studierenden per Brief persönlich in Mannheim. Neben dem Becher enthält die Begrüßungsbox einen zweisprachigen Stadtplan, einen Linienfahrplan der RNV sowie ein Um- bzw. Anmeldebogen für den Erstwohnsitz. Zahlreiche Informationsmaterialien erleichtern den "Erstis" den Start. Die Stadt lernen sie außerdem mithilfe des beliebten Gutscheinbuchs kennen. Mehr als 50 Coupons ermöglichen es ihnen, Mannheims Gastronomie, Kulturszene, Shopping-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten nach und nach zu entdecken.

Dabei hilft auch das Ilma-Magazin, das neben Ausgeh- und Einkaufs-Tipps das besondere "Mannheim-Gefühl" transportieren möchte. Zusammen mit der roten Box wird zudem seit 2006 der "StudiMorgen" ausgegeben, eine Sonderausgabe des "Mannheimer Morgen".

Ermöglicht wird die Begrüßungsbox durch die Sponsoren Engelhorn, Rack & Schuck, ssm - system service marketing und Dr. Weilbach und Partner. Ikea konnte als neuer Sponsor des Stadtmarketings gewonnen werden. Partner der Begrüßungsbox sind die Glopals, "Mannheimer Morgen", RNV, SCA, das Studierendenwerk, die Studierendeninitiative "Green office" sowie alle Hochschulen und Akademien.

Fester Teil der "Ersti-Wochen"

Im Herbstsemester wird die Box ab sofort an insgesamt über 8000 Erstsemester-Studierende verteilt, unter anderem an der Popakademie, der Hochschule, der Musikhochschule, der Dualen Hochschule vielen weiteren Hochschulstandorten. Inzwischen ist die typisch Mannheim-rote Box fester Bestandteil der Erstsemester-Wochen geworden. Seit 2004 erhalten alle "Erstis" der Mannheimer Hochschulen eine solche Box, fast 70 000 wurden seitdem verschenkt. red