Ulf Merbold – Kochschürze statt Raumanzug

Ulf Merbold wird im März die Kochschürze umgebunden. © dpa

Köche wollen Sterne funkeln sehen - von daher ist es klar, dass auch die Rustikale Feinschmeckerchuchi nach ihnen greift. Ein bisschen anders zwar als die hochdekorierten Profis am Herd, doch ein Traum wird auch für den Club der Hobby-Köche wahr: "Schon nach seinem zweiten Ausflug ins All haben wir versucht, Ulf Merbold für die Auszeichnung zu gewinnen", erzählte Bert Schreiber, Chef der Mannheimer Chuchi, gestern. Doch leider habe der Raumfahrer damals in den 90er Jahren kein Interesse gehabt.

Nun, im März 2017 bei der 50. Vergabe der Schürze, landet der Astronaut in Mannheim, wenn im MVV-Casino das traditionelle Herrenessen für den Preisträger serviert wird. "Er freut sich jetzt riesig", versicherte Schreiber.

Merbold - in Thüringen geboren, in Schwaben aufgewachsen - beschreibt er als "Bodenständigen, der die regionale einfache und die italienische Küche sehr schätzt". Auf diese Vorliebe wird auch das Essen abgestimmt. "Das Menü wird Italo-schwäbisch", sagte Bernd Nennstiel, der seit 16 Jahren bei der Feinschmeckerchuchi ist, mit einem Augenzwinkern.

Ulf Merbold flog als bisher einziger Deutscher dreimal ins Weltall (1983, 1992 und 1994). Später leitete er die Astronautenabteilung des Europäischen Astronautenzentrums in Köln. Noch immer hält der pensionierte Raumfahrer Vorträge zum Thema "Wissenschaft im Weltall". "Er ist überall ein gefragter und geschätzter Gast und Referent", findet auch Schreiber. Deshalb ist er sich sicher: "Das Herrenessen wird eine sehr nette Veranstaltung."

Idee aus der Schweiz

Schreiber, damals Inhaber einer Versicherungsagentur, und der Pressefotograf Pit Steiger gründeten den Club kochender Männer im Jahr 1965, seit 1968 gibt es die Auszeichnung. Die Liste der Geehrten ist lang - und glänzt mit vielen Prominenten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Wissenschaft. Das Wort Chuchi kommt übrigens aus dem Schwyzerdeutschen, woher die Idee stammt, und bedeutet so etwas wie heimatliche Küche.

Die Mannheimer Hobbyköche pflegen ihr Hobby aus Liebe zu gutem Essen und Geselligkeit, aber nicht nur. Auch soziale Zwecke wie die Vesperkirche stehen im Mittelpunkt. "Deshalb ist auch die MVV Ihnen zu Dank verpflichtet", sagte deren Vorstandsvorsitzender Georg Müller gestern in Richtung Schreiber und Nennstiel. Die Veranstaltung des Herrenessens sei "getragen von einem Schuss Humor, einer großen Portion Fröhlichkeit und einer Prise Ironie". Sie sei mittlerweile eine Institution für die Stadt und die ganze Region.