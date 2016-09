Unbekannte entkommen mit Schmuck und Bargeld 

Die Täter hatten leichtes Spiel, sie hebelten Fenster und Türen auf. © dpa

Mehrere Einbrüche haben in den vergangenen Tagen Anwohner der Innenstadt, von Wallstadt und der Neckarstadt in Aufregung versetzt. Zu einem nicht nährer bestimmbaren Zeitpunkt wischen Freitagmittag und Montagnachmittag waren Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Storchenstraße in Wallstadt eingedrungen.

Über den Garten waren die Täter auf das Gelände gekommen, an dem Terrasseneingang schoben sie dann den Rollladen nach oben, hebelten die Türen auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, hochwertige Schmuckstücke und zwei Uhren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Den entstandenen Schaden kann die Polizei bisher noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich an das Revier Käfertal zu enden, Tel.: 0621/71849-0.

In der Nacht zum Montag öffneten Unbekannte gewaltsam die Hintertür einer Gaststätte in den U-Quadraten. Sie hebelten die dort aufgestellten Geldspielautomaten auf und entwendeten das das darin befindliche Geld in unbekannter Höhe. Außerdem nahmen sie ein Smartphone, ein Tablet und eine Geldbörse im Gesamtwert von 1500 Euro mit. Auch im Zusammenhang mit diesem Fall suchen die Ermittler zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich an das Revier Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 wenden.

Zwischen 19 Uhr und 20.40 Uhr ist am Montagabend ein Unbekannter in eine Wohnung in der Pyramidenstraße eingebrochen. Er hebelte zunächst ein Fenster auf, dann kletterte er in die Wohnung und nahm von dort Schmuck und Kosmetikartikel im Wert von rund hundert Euro mit. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen, die zur Aufklärung dieses Einbruchs beitragen können, werden gebeten sich beim Revier in Neckaurau zu melden, Tel.: 0621/3301-0.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet kostenlose sicherheitstechnische Beratungen an, bei der Schwachstellen an Häusern und Wohnungen aufgezeigt werden. Anmeldungen unter Tel.: 0621/174-1212. pol/abo