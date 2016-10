Schon wieder hat es ein Täter auf das Navigationsgerät in einem BMW abgesehen. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagvormittag, 8.15 Uhr, brach laut Polizeibericht ein Autoknacker im Unteren Kirchfeld in Feudenheim einen BMW auf. Aus dem Wagen stahl der Täter das Navigationsgerät (Navi) im Wert von etwa 2500 Euro sowie einen kleineren Bargeldbetrag. Der Sachschaden am Auto wird auf rund 1000 Euro geschätzt. In den vergangenen Wochen sind immer wieder Autos der bayrischen Nobelmarke von Unbekannten aufgebrochen worden. Die Kriminalpolizeidirektion hat auch im Feudenheimer Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dieser unter Telefon 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen. pol