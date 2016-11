In der Untermühlaustraße in der Neckarstadt sind am Wochenende zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, fünf Fahrzeuge auf dem Grundstück eines Autohandels beschädigt worden.

Wie die Polizei gestern mitteilte, zerkratzte ein Unbekannter mit einem Gegenstand die Wagen und richtete hierbei nach ersten Erkenntnissen einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5000 Euro an. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in der Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3 30 10 in Verbindung zu setzen. tan/pol