Ungünstige Wetterlage verhindert Abziehen des Rauchs

Mannheim. 18.20 Uhr: Wegen veränderter Wetter- und Windverhältnisse kann es auch im Stadtgebiet von Ludwigshafen zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen kommen. Davor warnt die Feuerwehr über die Warn-App Katwarn. Die Feuerwehr nimmt Luftmessungen vor, bislang sei keine Gefährdung festgestellt worden, heißt es. Vorsorglich sollten die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

16:20 Uhr: Die Stadt Mannheim hat für 18.30 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen. Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht und Thomas Schmitt, Leiter der Feuerwehr Mannheim, werden zusammen mit Vertretern verschiedener städtischer Fachbereiche, des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der Polizei und einem Vertreter des betroffenen Unternehmens informieren.

15:59 Uhr: Messungen der Feuerwehr haben bisher keine gesundheitsgefährdenden Stoffe in der Luft nachgewiesen. Das hätten ersten Auswertungen ergeben, teilt die Stadt Mannheim mit. Die ungünstige Wetterlage verhindert allerdings ein Abziehen des Rauchs. Daher sind die Bewohner der betroffenen Gebiete wegen der Geruchsbelästigung weiterhin aufgefordert, sowohl Türen und Fenster geschlossen zu halten als auch die Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

15:29 Uhr: Das Feuer im Hafen ist noch nicht unter Kontrolle. "Das zieht sich noch", lautet die Aussage der Einsatzleitung. Vom THW wurden zusätzliche Pumpen und die Fachgruppe Beleuchtung angefordert, da mit einem Einsatz bis in die Nacht gerechnet wird. Mit zwei Baggern wird der Schrott nach und nach auseinandergezogen und abgelöscht. Dabei machen die großen Mengen Löschwasser inzwischen Probleme. Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, das Feuer sei kurz nach Ausbruch unter Kontrolle gebracht worden.

14.43 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, sind 2000 Tonnen Schredder-Vormaterial in Brand geraten. Darin sind der Mitteilung zufolge keine toxischen - also giftigen - Stoffe enthalten. Es bestehe zu 80 bis 90 Prozent aus Metallresten und etwa 10 Prozent aus Kunststoff. Das sei auch der Grund für die starke Rauchentwicklung mit einem Durchmesser von rund 40 Metern am Boden. Durch niederschlagenden Qualm kann es der Mitteilung zufolge unter Umständen zu Reizungen der Atemwege kommen. Ein Rettungsdienst des ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) wurde daher in Bereitschaft versetzt.

14.38 Uhr: Da eine Rauchwolke Richtung Bürstadt, Bobstadt, Biblis, Nordheim und Wattenheim zieht, sollen auch dort Fenster und Türen geschlossen werden, warnt der Kreis Bergstraße über Katwarn.

13.48 Uhr: Schüler können planmäßig entlassen werden, aber sollten sich auf direktem Weg nach Hause begeben, schreibt die Stadt Mannheim in einer Mitteilung. Wo dies nicht sichergestellt werden könne, sollte ein Verbleiben in der Schule ermöglicht werden. Ein vorzeitiges Entlassen aus dem Schulbetrieb ist demnach nicht notwendig.

13:45 Uhr: Derzeit sind mehr als 50 Männer und Frauen im Einsatz, Verstärkung ist alarmiert. Aus sieben Werfern und mehreren Strahlrohren prasseln zehn Kubikmeter Wasser pro Minute auf die Halde aus Metall- und Kunststoffteilen früherer Autokarosserien. Die Mitarbeiter der Firma sind in Sicherheit. Im Hafengebiet und im Mannheimer Norden sind Messtechnikexperten der Feuerwehr unterwegs, um die Schadstoffbelastung und Ausbreitung der Rauchwolke zu untersuchen.

13.43 Uhr: Wie die Stadt Mannheim mitteilt, brennt auf dem Gelände in der Lagerstraße ein Metall-Kunststoffgemisch - was genau, sei bislang unklar. Die Feuerwehr führt Luftmessungen durch, bislang konnte der Mitteilung zufolge keine Gefährdung festgestellt werden. Dennoch könne es zu Atemwegsreizungen kommen. Verletzt wurde bislang niemand.

Im Mannheimer Norden komme es durch den Brand zu einer Rauchentwicklung mit erheblicher Geruchsbelästigung. Betroffen seien die Bereiche Industriehafen, Friesenheimer Insel, Luzenberg, Waldhof, Sandhofen, Schönau, Blumenau und Scharhof.

13:15 Uhr: Die Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) schickt ihre Schüler wegen des Brandes vorsichtshalber nicht nach Hause. Aus dem Mannheimer Norden liegen Meldungen zu beißendem Geruch vor.

12:43 Uhr: Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr sind in der Lagerstraße im Einsatz, ein Feuerlöschboot pumpt Wasser aus dem Hafenbecken und speist damit die Wasserwerfer. Weitere Einsatzkräfte sind unterwegs, man richtet sich auf einen längeren und größeren Einsatz ein.

Erstmeldung: Bei der Metall- und Schrotthandlung Thyssen-Sonnenberg im Mannheimer Hafen ist ein Großbrand ausgebrochen. Die Rauchwolke ist weithin sichtbar, über dem Hafen wabert dichter beißender Qualm. Die Stadt hat per Katwarn eine Warnung für die Neckarstadt und die nördlichen Stadtteile ausgesprochen. Anwohner werden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es könne zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen in den Stadtteilen Neckarstadt, Luzenberg, Waldhof, Sandhofen, Schönau, Gartenstadt und Jungbusch kommen, heißt es. (pwr/dk)