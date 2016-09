Uni weltweit in der Spitze

Das aktuelle "Times Higher Education World University Ranking", eine in London erscheinende Rangliste erfolgreicher Hochschulen, zeigt: Die Universität Mannheim behauptet sich sehr gut im internationalen Vergleich. Die Schloss-Uni findet sich als mit Abstand beste der kleineren Universitäten Deutschlands mit weniger als 25 000 Studierenden unter den zehn besten deutschen Universitäten insgesamt und verbessert sich auf Platz 102 weltweit.

Gleich in vier der insgesamt fünf bewerteten Kategorien hat Mannheim mit Spitzenwerten abgeschnitten, so gestern die Mitteilung der Universität. In den Bereichen Forschung (Research) und Forschungseinfluss (Citations) konnte sie sich im Vergleich zum Vorjahr steigern und platziert sich - wie auch in der Wertung Wissenstransfer (Industry Income) - unter den besten zehn Prozent weltweit. Auch im Bereich Internationalisierung (International Outlook) schneidet Mannheim gut ab und verortet sich unter den besten 40 Prozent.

Anerkannte Wertung

"Auf den vorderen Plätzen liegen nach wie vor finanziell ganz anders ausgestattete Universitäten wie Oxford, das California Institute of Technology, Stanford und Cambridge", erläutert der Mannheimer Rektor Ernst-Ludwig von Thadden. Für das Ranking wurden 980 Universitäten aus 79 Ländern untersucht, davon 41 aus Deutschland. Die Ergebnisse beruhen auf Befragungen von Wissenschaftlern sowie Zitationen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen und statistischen Erhebungen, die von den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden. Die Wertung gehört zu den international anerkanntesten Rankings im Hochschulbereich. tan