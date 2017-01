Unterhaltsame Schlacht der Wissenschaftler

Asiaten sehen in unseren Augen doch alle gleich aus? Der Neurologe Dong-Seon Chang nimmt sich des Themas beim Science Slam in der Alten Feuerwache aus wissenschaftlicher Perspektive an. Das Ergebnis: Alles eine Frage der Erfahrung! © Sohl

"Ich bin Jens, ich bin Single - und ich habe euch gezeigt, wie ihr das auch werden könnt." Mit diesen Worten fasst Jens Wehner noch einmal seinen Vortrag zusammen, mit dem der Physiker das Publikum beim 6. Science Slam in der bis auf den letzten Platz besetzten Alten Feuerwache von sich überzeugen will. Sein Thema lautet "Dissoziation von Zweiteilchenanregungen", aber es wäre kein Science Slam, wenn es nicht auch einen leichter verständlichen Titel gäbe: "Wie man Paare auseinanderbringt."

Ein Science Slam, was ist das eigentlich? Am Beispiel von Jens Wehners Beitrag lässt sich das gut erklären: Man nehme einen Nachwuchswissenschaftler - in diesem Fall einen 29-jährigen theoretischen Physiker, der nach seiner Promotion an der TU Darmstadt am Mainzer MPI für Polymerforschung arbeitet - und einen Ausschnitt aus seinem Forschungsgebiet. Dieser muss einem größtenteils fachfremden Publikum dann binnen zehn Minuten möglichst unterhaltsam nahegebracht werden. Die Art und Weise bleibt dabei den Slammern überlassen: Vom simplen Vortrag über Reime und Raps bin hin zur visuellen Unterstützung durch selbstgemalte Comics, Bildercollagen oder witzige Tiervideos ist fast alles erlaubt.

Der "TU-Darmstadt-Effekt"

Jens Wehner zieht eine einfache Allegorie heran: Sein bester Freund hat neuerdings eine Freundin - und zwar eine ziemlich unausstehliche. Wie könnte man das Paar wieder auseinanderbringen? Der überzeugte Single überträgt die Überlegungen in eine Sphäre, in der er sich auskennt: in die der Physik. Ein Elektronenlochpaar etwa könnte durch sogenanntes Screening auseinandergebracht werden: Wenn sich viele negativ geladene Teilchen um das Paar herum sammeln, wird dessen gegenseitige Anziehung geringer. Wenn also viele Männer das zu trennende Menschenpärchen umschwirren, könnte die Freundin bald auf die Avancen eines anderen eingehen. "Das nennt man dann den TU-Darmstadt-Effekt", sagt Jens Wehner trocken - und erntet dafür laute Lacher.

Ähnlich launig geht es weiter, und das Publikum goutiert die Mischung aus verständlich gemachter theoretischer Physik und charmant präsentierten Geschlechterklischee-Gags. Kurzweilig und anschaulich fallen auch die Beiträge der anderen Slammer aus. Nachdem Stefan Kollmeier den Abend außer Konkurrenz mit einem Vortrag über sein Improvisationstheater eröffnet hat, erklärt der in Mainz lebende Verfahrenstechniker Victor López López, wie man Rotwein am besten atmen lassen kann. Besser als ein Dekanter sei ein handelsüblicher Mixer, denn der sorge dafür, dass der Rotwein ordentlich belüftet werde. Auch der Bericht über die Blindverkostung, mit der 22 wissenschaftliche Mitarbeiter in seinem Doktorandenkurs die Methode getestet haben, sorgt für große Erheiterung.

Etwas ernster wird's beim Vortrag von Wiebke Schick: Unter dem Titel "Mein Kampf mit dem Krampf" erläutert die Neurowissenschaftlerin aus Tübingen, was in den Gehirnen von Epileptikern vor sich geht und wie verschiedene Medikamente gegen die Krankheit, unter der sie auch selbst leidet, wirken.

Auch ihr Fachkollege Dong-Seon Chang geht auf Neuronen im Gehirn ein. Am Beispiel von Gesichtern asiatisch aussehender Menschen erklärt er, wie wichtig Erfahrung ist: Viele Europäer tun sich schwer mit der Unterscheidung, doch schon nach ein paar Urlaubstagen in Asien sieht das ganz anders aus.

Erkenntnisse aus der Forschung präzise auf den Punkt gebracht, in unterhaltsame Geschichten verpackt und im Rahmen eines Wettbewerbs mit Event-Charakter präsentiert - das ist das Rezept, das Science-Slams deutschlandsweit seit Jahren so erfolgreich macht. Und auch in Mannheim ist die sechste Auflage wieder genauso beliebt gewesen wie die vorherigen. Am Ende bekommt der Physiker Jens Wehner den kräftigsten Applaus. Damit ist der Abend für den Neuling in der Slammer-Runde erfolgreicher verlaufen als sein "Dissoziations-Versuch", denn: "Die Studie läuft noch."