Unterkünfte füllen sich wieder

Es sind nicht mehr die hohen Zahlen des vergangenen Winters, als zeitweise rund 15 000 Flüchtlinge in Mannheims Erstaufnahmeeinrichtungen lebten. Aber es sind wieder deutlich mehr als noch im Sommer mit unter 1000 Schutzsuchenden. Derzeit wohnen nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe 3260 Männer, Frauen und Kinder in den Quartieren Industriestraße, Spinelli-Kaserne und Benjamin Franklin Village.

Die neuen Flüchtlinge kommen hauptsächlich aus anderen Unterkünften im Land, wie Manfred Beuchert, der zuständige Referatsleiter im RP, erklärt. Weil die Asylbewerberzahlen inzwischen deutlich niedriger seien als früher, lege das Land manche Erstaufnahmeeinrichtungen vorübergehend still - unter anderem Ende September die Quartiere in der Seckenheimer Hammonds-Kaserne oder in Hardheim im Neckar-Odenwald-Kreis.

Weniger Asylbewerber im Land

Die Zahl der Flüchtlinge in Baden-Württemberg ist nach Angaben des Innenministeriums seit Jahresbeginn kontinuierlich gesunken, im September waren es noch knapp 1500. Der eine Teil der neu im Land ankommenden Asylbewerber wird - so Beuchert - im Patrick Henry Village in Heidelberg einquartiert, der andere in den Mannheimer Einrichtungen. Gleichzeitig werden aus den Erstaufnahmestellen aber immer wieder Flüchtlinge zur Unterbringung in die Landkreise gebracht, wo sie auf den Ausgang ihres Asylverfahrens warten. Beuchert rechnet in Zukunft unterm Strich mit einer "geringen Zunahme" der Flüchtlingszahlen in Mannheim.

Im stadtweit größten Erstaufnahmequartier im Benjamin Franklin Village mit Platz für bis zu 6000 Menschen ist jetzt wieder deutlich mehr los. "Zwischen Mai und Juli hatten wir teilweise unter 200 Bewohner", sagt Christiane Springer, die Geschäftsführerin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das die Unterkunft im Auftrag des RP betreibt. Mittlerweile seien aber wieder um die 2000 Menschen da, die meisten kämen aus afrikanischen Ländern. "Auch während der Belegung mit weniger Personen wurden Angebote wie Kinderbetreuung, Vorschule, Strickcafé oder Supermarkt aufrechterhalten", sagt Springer. "Allerdings haben wir da nicht mehr so viele Ehrenamtliche benötigt, die Helfer hatten auch mal Zeit, eine Pause zu machen. Aber jetzt, wo wir sie wieder brauchen, sind sie da."

Für die 60 DRK-Hauptamtlichen in der Einrichtung war die Zeit der geringen Belegung eine Möglichkeit, um Überstunden abzubauen. Aber auch, um Reparaturen in den Wohnungen vorzunehmen. Für die Flüchtlinge sei der Alltag ebenfalls entspannter, wenn eine Unterkunft nicht an ihrer Kapazitätsgrenze ist, sagt Springer. So seien die einzelnen Wohnungen nicht so stark belegt wie in Notzeiten. "Und wir können die verschiedenen Volksgruppen besser trennen." Springer rechnet langfristig "nicht mehr mit den hohen Zahlen, die wir einmal hatten".

Engagierte Helfer

Auch in die Spinelli-Kaserne sind seit August wieder deutlich mehr Flüchtlinge gekommen. "Jede Woche wurden es rund 50 mehr", berichtet Yvette Bödecker vom Feudenheimer Flüchtlingsforum, einem Zusammenschluss Ehrenamtlicher. Trotz geringer Belegung im Sommer haben sie ihren Stamm von rund 80 Helferinnen und Helfern und ihr Angebot für Flüchtlinge aufrechterhalten. "Wir bieten weiterhin jeden Tag vier Deutschkurse parallel an", erzählt Bödecker, "außerdem gibt es täglich ein Kinderprogramm." Darüber hinaus ermöglichen die Ehrenamtlichen Nähcafé, Fahrradwerkstatt und Sportprogramm.

Die Betreuung der Asylbewerber in den Erstaufnahmestellen ist Sache des RP. Für Städte mit solchen Quartieren besteht die Vereinbarung mit dem Land, dass sie darüber hinaus keine weiteren Flüchtlinge versorgen müssen.

Diese Regelung gelte "nach derzeitigem Stand" weiter, so ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage. Auch im Zusammenhang mit der seit Anfang September verhängten Wohnsitzauflage kämen "faktisch" keine zusätzlichen Flüchtlinge auf Mannheim zu. Die Auflage weist anerkannten Asylbewerbern für drei Jahre einen Wohnort zu, dafür gibt es einen landesweiten Verteilungsschlüssel. Bei dieser Verteilung wolle man aber darauf achten, so der Sprecher, dass die Flüchtlinge möglichst dort bleiben, wo sie nach der Erstaufnahme waren.