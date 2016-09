Unterstützung im fremden Alltag 

Im Stadthaus N 1 überreichte Oberbürgermeister Peter Kurz die Zertifikate an alle Migranten, die erfolgreich an der Schulung teilgenommen haben.

"Wir leben in einer Zeit, in der die Werte nicht mehr so geschätzt werden, sondern eher auf ethnische Herkunft Wert gelegt wird. Daher ist es zu begrüßen, dass sie sich als Gesundheitsmediatoren ausbilden ließen" - mit diesen Worten hat Oberbürgermeister Peter Kurz in einem kleinen Festakt im Stadthaus N 1 an 30 Migranten Zertifikate überreicht, die sie befähigen, andere Landsleuten in Gesundheitsfragen zu beraten und zu helfen.

In Hannover entwickelt

"50 Stunden wurde geschult. Anschließend musste eine Informationsveranstaltung organisiert und durchgeführt werden," erklärte Elena Krom-Kostjuk, Projektleiterin am ethno-medizinischen Zentrum. Das Gesundheitsprojekt "Mit Migranten - für Migranten (Mimi)" wurde im Jahre 2003 am ethno-medizinischen Zentrum in Hannover entwickelt, um die Fehl- und Unterversorgung von Migranten innerhalb des deutschen Gesundheitssystems zu vermeiden. Darüber berichtet Tobias Valpahl, der Mannheimer Projektleiter.

„Mit Migranten – für Migranten“ Seit 2003 gibt es das Gesundheitsprojekt "Mit Migranten - für Migranten" (Mimi), seit November 2015 auch in der Rhein-Neckar-Region. Bisher wurden über 8000 Schulungen durchgeführt. Dabei wurden über 100 000 Menschen in über 130 verschiedenen Sprachen erreicht. Mit der ersten Schulung in Mannheim wurden knapp 2000 Menschen, darunter 1294 Frauen erreicht, die in verschiedenen Gesundheitsthemen beraten wurden. 42 Prozent der Veranstaltungen fanden in Flüchtlingsunterkünften statt, 19 Prozent in religiösen Einrichtungen. 51 Prozent der Veranstaltungen wurden auf arabisch gehalten. In Mannheim wurden außerdem Strategien zur Gewaltprävention geschult, um Betroffene an Fachstellen zu vermittel. has

Das Hauptelement des kultursensiblen und präventionsorientierten Ansatzes von Mimi ist der Einsatz von gut geschulten, gut gebildeten und sprachlich versierten Migranten, die selbstständig Informationsveranstaltungen für ihre Landsleute organisieren und durchführen. Sana Kaadan stammt aus Syrien. Seit sieben Jahren lebt sie mit ihrem Mann und mittlerweile zwei Kindern in Deutschland.

"Eigentlich wollte ich hier Innenarchitektur studieren. Aber als das zweite Kind kam, habe ich meinen Traum verschoben," erzählt die junge Frau im Gespräch mit dieser Zeitung - und erklärt ein Beispiel. Sie lernte in der Ausbildung, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen den Impfungen in Syrien und in Deutschland gebe: "In beiden Ländern gilt eine Impfpflicht. In Syrien kommt jemand von der staatlichen Gesundheitsbehörde und impft die Kinder in der Schule. Hier müssen sich die Eltern selbst darum kümmern, dass die Kinder auch tatsächlich geimpft werden."

Im März startete die Schulung der Gesundheitsmediatorinnen (29 Frauen und ein Mann). 168 Informationsveranstaltungen wurden in der Region durchgeführt und 1978 Menschen dadurch erreicht. 86 der Veranstaltungen wurden in arabischer Sprache gehalten, weitere vor allem auf Kurdisch und Persisch. Sechs unterschiedliche Gesundheitsthemen standen in der Schulung zur Auswahl: das deutsche Gesundheitssystem, Ernährung und Bewegung, Diabetes, Impfschutz; Familienplanung, Schwangerschaft und Stillen sowie Kindergesundheit und Unfallprävention. In Mannheim wurde außerdem unterrichtet, um geflüchtete Frauen und Mädchen vor häuslicher Gewalt zu schützen und Betroffene an die entsprechenden Fachstellen zu vermitteln.

Nun soll Praxis folgen

"Wir müssen unsere Kräfte bündeln. Daher ist es wichtig, die Menschen in der Muttersprache zu unterweisen. So wird schon einmal eine Hemmschwelle überwunden," meint Chakhran Ismail, die aus dem Irak stammt. Ihr haben der Unterricht und die praktische Prüfung gut gefallen. Aber jetzt muss ihrer Ansicht nach noch mehr Praxis folgen. Stefanie Iwaniuk aus der Neckarstadt lacht: Vielleicht sollte ich die Informationen auch auf Deutsch erklären und nicht nur auf Russisch. Denn ich habe festgestellt: Viele meiner deutschen Bekannten kennen das deutsche Gesundheitssystem ebenfalls nicht oder haben zumindest große Lücken darin."

Seit 13 Jahren fördern Bundesregierung, Landesregierungen und private Sponsoren Projekte in Deutschland und Österreich für Migranten. Mittlerweile gibt es rund 2400 interkulturelle Berater, die in über 130 verschiedenen Sprachen Migranten helfen.