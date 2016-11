Urbane Kunstwerke auf tristem Holz

Blickfang an der Baustelle: Das Europäische Architekturhaus zeigt seit gestern am Bauzaun vor der Kunsthalle 38 Projekte aus drei Ländern. Vertreten sind auch fünf Architekten aus der Metropolregion.

Architektonische Glanzpunkte auf großformatigen Plakaten statt eines tristen Bauzauns - und das direkt vor der neu entstehenden Kunsthalle: Möglich macht das seit gestern das Europäische Architekturhaus. Anne-Lena Klüners ist von Straßburg in die Quadratestadt gekommen, um in der Tattersallstraße zwischen Friedrichsplatz und Moltkestraße 38 Projekte der trinationalen Ausstellung "Perspektive Architektur" zu präsentieren - trinational deshalb, weil Büros aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz beteiligt sind.

110 Projekte hatten sich um die Teilnahme an der Wanderausstellung beworben, die Ende September in Baden-Baden startete und am 30. November in Mannheim endet. Das macht nicht nur deshalb Sinn, weil internationale Baukunst direkt auf die einzigartige Architektur des Kunsthallen-Neubaus trifft. Sondern vor allem deshalb, weil die Metropolregion mit fünf der 38 ausgezeichneten Architekten prominent vertreten ist.

"Dem alltäglichen Treiben entrissen und auf prägnante Fotografien gebannt werden die Gebäude zu urbanen Kunstwerken präsentiert", kommt Tanja Binder regelrecht ins Schwärmen. Die Pressereferentin der Kunsthalle verspricht nicht zu viel, die Bauten stellen sich dem Betrachter aus ungewohnter Perspektive und eigenwillig beleuchtet dar.

Perspektive Architektur Unter dem Titel "Perspektive Architektur" zeigt das Europäische Architekturhaus 38 ausgezeichnete Projekte aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz - vier davon aus Mannheim und eines aus Heidelberg.

Die Ausstellung am Bauzaun der Kunsthalle ist Teil der 16. Architekturtage. Sie ist bis 30. November zu sehen und machte zuvor in sechs weiteren Städten Station.

In die Siegerliste aufgenommen wurden neben öffentlichen und Firmengebäuden auch prägnante Einfamilienhäuser.

Weitere Informationen im Internet unter http://europa-archi.eu/de. (bhr)

Zu den Sieger-Bauwerken gehört der Mannheimer Kleinfeldsteg, atmosphärisch im Dämmerlicht fotografiert. Auch die markante Erweiterung der Uhlandschule, das futuristisch anmutende Gebäude der Mannheimer Stadtentwässerung und der Neubau des Kompetenzzentrums Virtual Engineering sind vertreten. Das fünfte ausgezeichnete Werk steht in Heidelberg: Der Tankturm haucht dem ehemaligen Bahnbetriebsgebäude neues Leben ein. Nach dem aufwendigen Umbau ist dort jetzt Platz für kulturelle Veranstaltungen und Tagungen.

Noch kein großes Interesse

Gemäß seinem Konzept, Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren, hätte das Europäische Kulturhaus die trinationale Ausstellung gerne vorm Collini-Center gezeigt. Doch es lief auf die Kunsthalle hinaus - für Anne-Lena Klüners letztlich "die beste Lösung". Denn dort stand schon der Zaun, so mussten die Plakate lediglich aufgehängt werden.

Die Mannheimer sind am ersten Ausstellungstag noch nicht sonderlich interessiert. Als die Plakate aufgehängt werden, stößt dass "hier nicht gerade" auf großes Interesse, stellt Klüners fest. Während des Gesprächs mit dieser Zeitung rauschen immer wieder Radfahrer vorbei, ohne auch nur kurz zur Seite zu blicken. Christian Wiesinger allerdings bleibt stehen, holt sein Tablet heraus und fotografiert mehrere Plakate. "Ich bin im Vorbeifahren darauf aufmerksam geworden", erzählt er. Entdeckt hat er auf einem Plakat die Stühle einer Firma, für die er arbeitet. "Das ist ein spannendes Projekt", freut sich Wiesinger über die Ausstellung. Und empfiehlt den anderen Mannheimern: "Wenn sich jemand so viel Mühe macht, Geld investiert und etwas derart Spannendes zeigt, sollte man sich das doch auch anschauen."