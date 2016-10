Verein soll Multihalle retten

Alle Bilder anzeigen Der Regen prasselte aufs Dach, es war kalt - aber sie war mal wieder genutzt: Vereinsgründung gestern in der Multihalle, im Hintergrund vier Abstützungen. Die Vereinsgründer: v. l. Wolfgang Raufelder, Bernhard Wondra, Bürgermeister Quast, OB Kurz, Helen Heberer, Wolfgang Naumer, Benjamin Laber, Steffen Ratzel, Stephan Weber, Georg Vrachliotis und Karin M. Storch. © Prosswitz

Ob es klappt? "Fifty-fifty", also halb-halb, schätzte Oberbürgermeister Peter Kurz gestern die Chancen ein, die Multihalle zu erhalten. Aber die Stadt sowie die Architekten- und die Ingenieurkammer Baden-Württemberg wollen alles dafür tun. Gestern gründeten sie gemeinsam einen Förderverein, der bundesweit und international dafür Spenden sammeln soll. Dabei äußerte sich Stephan Weber, Vizepräsident der Architektenkammer, optimistischer als der OB. "Wenn wir nicht daran glauben würden, würden wir es nicht machen", sagte Weber.

Der neue Verein soll im Februar 2017 "eine sehr engagierte Kampagne starten, um die Multihalle wieder in den Fokus der Betrachtung zu rücken und Begeisterung für diese einmalige Architektur zu wecken", erklärte Baubürgermeister Lothar Quast. "Wir machen das nicht nebenbei, sondern mit voller Kraft, als eigenen Schwerpunkt in meinem Dezernat" versprach er, denn auch bei Gesprächen mit den Architekten habe er "viel Begeisterung und Identifikation" mit der Halle erlebt.

Als sich Weber umschaute, dachte er an sein Studium zurück. "Da war ich hier mit meinem Statikprofessor", und der habe erläutert, dass die Statik der Multihalle einst mit Hilfe von mit Wasser gefüllten Mülleimern, die man an den Streben aufhängte, getestet wurde.

des neuen Vereins Multihalle sind Baubürgermeister Lothar Quast (Vorsitzender), Stephan Weber, Vizepräsident Architektenkammer Baden-Württemberg (stv. Vorsitzender), Benjamin Laber, Stadt Mannheim (Schatzmeister). Weitere Gründungsmitglieder: Georg Vrachliotis (Südwestdeutsches Archiv für Architektur und Ingenieurbau), Wolfgang Naumer, (BDB), Bernhard Wondra (BDA), Karin M. Storch (Architektenkammer Mannheim) und die Stadträte Helen Heberer (SPD), Steffen Ratzel (CDU) und Wolfgang Raufelder (Grüne). (pwr)

Ein "Architekturjuwel"

"Es ist einfach ein besonders faszinierendes Gebäude", sprach Weber von einem "Architekturjuwel" und einer "Innovation". Die Leichtbaukonstruktion sei in dieser Größenordnung weltweit immer noch einzigartig. "Der Prophet gilt ja oft im eigenen Lande nichts", meinte er mit Blick auf Frei Otto, den für die Dachkonstruktion verantwortlichen Architekten. International seien er und sein Werk aber bekannt und geschätzt, weshalb die Diskussion um die Multihalle in Fachkreisen weltweit Aufmerksamkeit gefunden habe - was Ralf Walther, der Sprecher des Oberbürgermeisters, bestätigte: "Ich habe noch nie so viele überregionale Anfragen, sogar aus dem Ausland, bekommen", sagte er.

"Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Wind der Empörung auch die Segel bläht zum Erhalt des Gebäudes", sagte der Oberbürgermeister mit Blick auf die Proteste von Architekten gegen den Abriss. Auch er wartete mit Erinnerungen auf: "Das letzte mal war ich hier, als Herbert Wehner gesprochen hat", so der OB. Für ihn wie auch die große Mehrheit des Gemeinderats sei "unbestritten, dass es sich bei der Multihalle um ein herausragendes Bauwerk handelt" mit internationaler Bedeutung, ein ingenieurtechnisches Meisterwerk", erklärte Kurz. Man spüre heute noch den Pioniergeist der damaligen Zeit.

Zugleich wies der Oberbürgermeister Kritik zurück, dass es "um Fragen unterlassener Instandhaltung geht". Die Stadt habe sofort 1999, als erste Verschiebungen im Tragwerk festgestellt wurden, "durch verschiedene Unterstützungsmaßnahmen diesen Prozess zum Stoppen gebracht". Das Tragwerk der Multihalle sei auch "grundsätzlich sanierbar" - für rund 11,6 Millionen Euro, "mit Unsicherheit".

Zudem räumte Kurz ein, dass an der Erhaltung "sowohl ein wissenschaftliches und künstlerisches, aber ebenso sehr ein öffentliches Interesse" bestehe. Über den Denkmalschutz hinaus habe das Regierungspräsidium ja sogar mitgeteilt, dass die Kriterien für den höheren Status als "Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung" erfüllt seien. Doch Erhalt und Sanierung "können nicht allein Aufgabe der Stadt Mannheim sein", weil diese "viele andere Aufgaben habe", erhoffte er sich Unterstützung der Architektenschaft.

Vorschläge zur Nutzung

Die sicherte Stephan Weber zu. Die von der Architektenkammer gestifteten 10 000 Euro könnten dafür "nur ein symbolischer Betrag sein". Weitere Gespräche mit möglichen Unterstützern liefen. Zudem sei eine Veranstaltungsreihe geplant sowie Anfang 2017 mit renommierten Planern und Fachleuten ein Workshop, bei dem Lösungsansätze für ein Nutzungskonzept formuliert werden sollen. Der Erhalt der Multihalle solle schließlich "einen Mehrwert für den Stadtteil und die ganze Stadt haben", erklärte Weber.