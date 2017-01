Es vergeht kaum mehr ein Tag, ohne dass die Polizei von neuen Autoaufbrüchen berichtet. Nun wieder drei Fälle aus der Innenstadt: In Parkhäusern in N 7 und in der Keplerstraße wurden am Montagabend zwischen 18 und 22.30 Uhr bei einem Mercedes, einem Ford Mondeo und einem Audi A1 Scheiben eingeschlagen. Der oder die Täter stahlen zwei Geldbörsen sowie einen Laptop nebst Tasche und persönlichen Unterlagen.

Immerhin konnte die Polizei - was nicht ganz so häufig vorkommt - gestern auch einen Fahndungserfolg vermelden: Gegen einen 32-jährigen, aus Marokko stammenden Mann wurde Haftbefehl erlassen. Er soll - gemeinsam mit einem flüchtigen Komplizen - am frühen Sonntagmorgen in der Neckarstadt mindestens ein Auto aufgebrochen haben. Unmittelbar danach fiel er einem Streifenwagen auf. Bei dem Mann wurde ein Notfallhammer gefunden, wohl das Tatwerkzeug. Einige Meter weiter lag Diebesgut. Auch bei zwei Fahrzeugen in der Nähe waren die Scheiben aufgebrochen. Die Polizei prüft, ob der 32-Jährige für weitere Taten verantwortlich ist.

Am vergangenen Mittwoch war in Seckenheim ein 28-Jähriger festgenommen worden. Er soll zwei Sonnenbrillen aus einem VW-Passat gestohlen haben. Wegen möglicher Fluchtgefahr erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen den Tunesier. Ob der Mann auch für andere Fälle infrage kommt, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.

Laut Polizeisprecher Norbert Schätzle zeigen die Festnahmen, dass bei den zahlreichen Autoaufbrüchen in jüngster Zeit "verschiedene Täter am Werk sind, und nicht etwa eine bestimmte Gruppe".

Deutlicher Anstieg 2016

Im Jahr 2016 wurden in Mannheim deutlich mehr Autoaufbrüche angezeigt als 2015. Die offizielle Zahl für das Jahr gibt es zwar erst Anfang März, wenn die Polizei die Kriminalstatistik vorstellt. Aber aus Zwischenmeldungen vom Frühjahr und Herbst lässt sich ablesen, dass es 2016 rund ein Drittel mehr Fälle sein dürften. Das wären dann rund 1550 allein in Mannheim. Einen traurigen Höhepunkt bildeten die Weihnachtsfeiertage - mit 36 Autoaufbrüchen. Die Täter nahmen in erster Linie Elektrogeräte sowie Geldbeutel mit. Auch in Heidelberg und Ludwigshafen verzeichnete die Polizei im Dezember deutlich mehr Delikte (wir berichteten).

Es gibt Fälle von Autoaufbrüchen, bei denen es die Diebe speziell auf fest installierte Navigationsgeräte und Multifunktionslenkräder vornehmlich der Marke BMW abgesehen haben. Und es gibt Fälle, in denen sie sich alle Wertsachen schnappen, die im Wagen herumliegen. Beide Arten zählt die Polizei in ihrer Statistik zusammen - in Mannheimallerdings vornehmlich die zweite Variante verbreitet. "Es geht um Handtaschen, Laptops, wertvolle Kleidung oder auch um Sporttaschen, in denen sie hochwertige Sportkleidung vermuten", so Schätzle. "Die Täter schauen in die Autos rein und nutzen die Gelegenheit aus." Und wenn die Scheibe eingeschlagen ist, dann nehmen sie auch noch Sachen mit, die man nicht unbedingt als wertvolle Beute sehen würde - so wie kürzlich in einem Fall Bettwäsche und in einem anderen den Deckel einer Getränkehalterung.

Schätzle kann natürlich nur über die aufgeklärten Fälle reden, und das sind bei Autoaufbrüchen recht wenige, 2015 lag die Quote bei unter zehn Prozent. Aber aus diesen Fällen wissen die Ermittler, dass die Diebe für sich und ihren Bekanntenkreis stehlen, wie es Schätzle formuliert. Dass sie die Beute weiterverkauften, sei eher weniger der Fall.

Zuerst waren es Anfang 2016 die R-, S- und T-Quadrate, in denen die Täter verstärkt aktiv waren, berichtet Schätzle. Insgesamt sei die Straßenkriminalität in diesem Bereich angestiegen. Entsprechend habe die Polizei dort, vor allem abends, verstärkt Präsenz gezeigt, so der Sprecher - in Uniform und in Zivil. "Vier bis fünf zusätzliche Streifen waren dort im Einsatz. Aber wir können auch nicht alles abdecken." Im Dezember gab es dann einen starken Anstieg in anderen Stadtteilen. Das deutliche Plus bei den Autoaufbrüchen ist offenbar kein landesweites Phänomen. Im Stadtgebiet Karlsruhe zum Beispiel sei 2016 lediglich "ein ganz leichter Anstieg" zu erkennen, wie die dortige Polizei auf Anfrage mitteilt. 2015 lag man mit 1107 Fällen in etwa auf dem Level von Mannheim.