Verstärkt junge Helfer beim THW im Einsatz

Betten bauen, leuchten, graben, schleppen: Mitglieder des THW bei Arbeiten in einer Flüchtlingsunterkunft (oben und unten links), beim Bau von Tiertränken im Käfertaler Wald (unten Mitte) und beim Abbau vom Blumepeterfest am Wasserturm.

Sie sind deutlich fleißiger und deutlich weiblicher als der Bundesdurchschnitt: 277 Stunden war in 2015 im Durchschnitt jeder der Aktiven des Technischen Hilfswerks (THW) Mannheim im Einsatz - 240 Stunden sind es bundesweit. Der Frauenanteil ist mit 26 Prozent sogar mehr als doppelt so hoch wie der Bundesschnitt von zwölf Prozent, und Nachwuchssorgen gibt es auch nicht: "Wir haben 2015 sechs neue Helfer gewonnen und dieses Jahr schon 13", so Nicole Dudziak, die Ortsbeauftragte, beim Helferfest.

"Viele kommen aus der Jugendarbeit, bleiben dann lange dabei", sagte Dudziak. So zählt die aktive Mannschaft des THW in Mannheim derzeit 78 Männer und Frauen, dazu kommen 33 Kinder und Jugendliche sowie 99 sogenannte "Althelfer" - von denen aber noch viele kräftig anpacken. "Mehr als die Hälfte unserer Aktiven sind zehn oder mehr Jahre dabei", erklärte Dudziak. Sie leisteten in 2015 zusammen durchweg ehrenamtlich 18 000 Helferstunden und haben das im laufenden Jahr bis Ende Oktober bereits übertroffen - mit 20 400 Stunden.

Für Wasser und Licht

Ehrungen Helferzeichen in Gold mit Kranz: Michael Lansche, Gruppenführer. Helferzeichen Gold: Alexander Hefner, Niklas Seel, Helfersprecher, und Johannes Schmottlach, stellvertretender Helfersprecher. 40 Jahre im THW: Bernd Gerstle. 30 Jahre: Michael Covella. 20 Jahre: Tobias Vögele. 10 Jahre: Verena Straub, Janina Wziontek, Stephan Dudziak, Michael Lansche, Benjamin Wenker, Matthias Westenthanner und Christopher Lang. Dank für besonderes Engagement: Thomas Cimniak und Stephan Wiedmaier. pwr

"Sie wurden enorm gefordert, aber haben Ihre Leistungsfähigkeit großartig unter Beweis gestellt", lobte Jens-Olaf Sandmann als stellvertretender baden-württembergischer Landesbeauftragter des THW die Mannheimer. Dabei hob er besonders den Einsatz für Flüchtlinge hervor. Licht installieren, Wasseranschlüsse legen, Toilettenhäuschen aufstellen, Sanitärcontainer herumhieven, Feldbetten aufbauen und Matratzen herumschleppen - über Wochen hinweg waren die Männer und Frauen in den blauen Uniformen ständig gefordert, um Unterkünfte herzurichten. "Und meistens kam der Alarm abends, ging es bis in den frühen Morgen", so Dudziak.

Dazu kamen die regulären Einsätze - etwa nach Unwettern wie in diesem Jahr im Juni und Juli. "Da waren wir von 20 bis 6 Uhr unterwegs", blickte Dudziak zurück. Ein Teil der Helfer ist immer nachts gefragt: die Fachgruppe Beleuchtung des THW Mannheim, die oft von der Polizei oder auch vom Zoll angefordert wird, um mit ihrer modernen Ausrüstung Kontrollen auf der Autobahn oder Unfallstellen taghell zu machen. Auch beim Marathon rückte das THW an, leuchtet den Läufern den dunklen Schlosspark aus.

Der Bombenfund in der Oststadt, der Stromausfall in südlichen Stadtteilen Mannheims, der Transport von Wahlunterlagen bei Landtags- und Oberbürgermeisterwahl, der tagelange Kampf gegen verschmutztes Löschwasser in der Jagst - überall war das THW gefragt. Es stützte einen abgebrochenen Telefonmast, ohne den Straßenheim vom Netz abgeschnitten gewesen wäre, und rettete die Maimess, indem es 180 Meter Trinkwasserleitungen verlegte, da ganz plötzlich dort ein Schaden an der Wasserleitung auftrat. Auch die "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" darf immer wieder auf das THW zählen, ob beim Auf- und Abbau für das Blumepeterfest oder beim Transport von Geschenken für bedürftige Kinder an Weihnachten.

Für all diese ehrenamtlichen Einsätze dankte die Ortsbeauftragte ihrer Mannschaft. "Es geht nur mit viel Kameradschaft und Flexibilität", sagte sie, ehe sie mit Geschäftsführer Markus Jaugitz die Ehrungen vornahm. Dabei galt eine besondere Anerkennung Gruppenführer Michael Lansche, "ein Multitalent und prima Kumpel", so Dudziak. Aber auch ihr wurde gedankt, "für all die Mühe und weil sie bei gefühlt so ziemlich jedem Einsatz dabei ist", so Zugführer Ralph Rudolph.