Verteidiger: „Sie hat nie etwas anderes gelernt“

Die gestohlenen EC-Karten wurden gleich an Geldautomaten genutzt. © dpa

Die Frau, die da zwischen ihrem Anwalt und einer Dolmetscherin im Landgericht sitzt, sieht anders aus als die auf dem Polizeifoto. Nach ihrer Festnahme in Neustadt blickte Snezana J. selbstbewusst in die Kamera. Leicht spöttisch sieht das sogar aus. Damals trug sie lockige, blonde Strähnen. Heute sind ihre Haare rotbraun und nach hinten gekämmt. Die Wangen der 40-Jährigen wirken deutlich schmaler, die meiste Zeit starrt sie ins Leere, schnäuzt häufig ihre Nase.

Das Gericht verurteilt Snezana J. zu vier Jahren Gefängnis. Sie habe zwischen Juni 2015 und Juli 2016 ihren Lebensunterhalt damit verdient, anderen Frauen - größtenteils Rentnerinnen - die Geldbörsen zu stehlen. In denen habe "eine erschreckend hohe Zahl" der Opfer nicht nur EC-Karten, sondern auch die zugehörigen PIN-Nummern aufbewahrt, so der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz. In solchen Fällen würden auch Banken das abgehobene Geld häufig nicht ersetzen.

Wie die Diebstähle vor sich gingen, wird in der Verhandlung auf Überwachungsvideos aus Geschäften gezeigt. Da bleibt eine ältere Frau, Handtasche im Einkaufswagen, an einem Wühltisch mit Kleidern stehen. Als Snezana J. hinzutritt, zieht sie ihren Wagen an sich heran. Doch die Diebin scheint sich nur für die Ware zu interessieren, nimmt ein Kleidungsstück nach dem anderen in die Hand. Hinter einem greift plötzlich, ohne dass die Seniorin es sehen kann, die andere Hand blitzschnell in den Einkaufswagen zur Brieftasche. Danach wühlt Snezana J. weiter in den Angeboten, als sei nichts geschehen.

Zum Thema Vier Jahre Gefängnis für 40-Jährige

Verurteilt wird sie für Diebstahl und Computerbetrug - so heißt es juristisch, wenn mit gestohlenen EC-Karten Geld an Automaten abgehoben wird - in rund 70 Fällen.

Diese Zahl sei nur "die Spitze eines Eisbergs", sagt Staatsanwältin Susanne Wörner. Viele Taten würden nicht angezeigt, andere habe man der in ganz Süddeutschland aktiven Snezana J. nicht gleich zuordnen können - bis heute träfen neue Akten bei der federführenden Mannheimer Kriminalpolizei ein. Die Anklage forderte eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren - also sechs Monate mehr als im gestrigen Urteil.

Verteidiger Roman Schweitzer fände bis zu drei Jahre "tat- und schuldangemessen". Er verweist auf das umfassende Geständnis, mit dem seine Mandantin ihren betagten Opfern Aussagen erspart habe. Snezana J. könne weder lesen noch schreiben, "sie hat nie etwas anderes gelernt", als mit Diebstählen zu Geld zu kommen. Der Anwalt erinnert an die "schonungslose Sozialisation" der im heutigen Serbien geborenen Roma, die von ihrem Vater verkauft und von ihrer neuen "Familie" erst in Frankreich, dann in Großbritannien als Diebin eingesetzt worden sei. Schließlich habe sie sich nach Deutschland absetzen können.

Diese Geschichten könne man nicht überprüfen, so Richter Rackwitz. Der Angeklagten sei aber ein sehr schwieriges Umfeld zu glauben, in dem Diebstähle als Lebensunterhalt gälten. Gleichwohl ließen die vielen Fälle kein milderes Urteil zu.

Snezana J. entschuldigt sich unter Tränen "von ganzem Herzen". In der Haftanstalt habe sie eine Arbeit gefunden. Sie wolle auch Lesen und Schreiben lernen, sagt die französische Staatsbürgerin, und nach der Entlassung "ein normales Leben führen". In Deutschland, damit ihre "Familie" sie nicht finde.