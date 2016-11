Verteidigung legt Notfallschein vor

Alle Bilder anzeigen Muss in diesem Jahr wohl nicht mehr vor Gericht: NPD-Stadtrat Christian Hehl. © red

Wohl erst im kommenden Frühjahr muss sich NPD-Stadtrat Christian Hehl (Bild) vor dem Mannheimer Amtsgericht verantworten. Richter Volker Schmelcher vertagte gestern Morgen den Prozess auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte er einen Notfallschein des ärztlichen Notfalldienstes verlesen, der ihm kurz vor Prozessbeginn von Verteidigerin Nicole Schneiders überreicht worden war.

Seit zwei bis drei Stunden, so heißt es in dem Papier, habe Hehl ein "Stechen in der Brust". Die Diagnose des Arztes laute unter anderem auf Vorhofflimmern und Lungenembolie. Der 47-Jährige sei als "multimorbider Patient" - also wegen mehrerer Krankheiten gleichzeitig - zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Nach einer Sitzungsunterbrechung, in der die Verteidigerin vergeblich versucht hatte, ihren Mandanten zu erreichen, verkündete der Richter seinen Beschluss. Ein neuer Termin werde "nach Gesundung des Angeklagten" angesetzt - "in diesem Jahr auf jeden Fall nicht mehr". Volker Schmelcher geht von einer Verhandlung im Frühjahr 2017 aus.

Die Staatsanwaltschaft wirft Christian Hehl Handel mit Amphetamin vor. Damit habe er sich "eine Einkommensquelle von einigem Umfang und einiger Dauer schaffen wollen, um seinen Lebensunterhalt und Eigenkonsum zu finanzieren".

Außerdem soll er gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Es seien zwei Schlagringe und ein Springmesser bei ihm gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, beziehen sich die ihm vorgeworfenen Taten auf die Jahre 2010 und 2011. Den späten Prozesstermin erklärt die Anklagevertretung damit, dass das Verfahren gegen Hehl 2012 von einem umfangreicheren Verfahren gegen insgesamt sieben Beschuldigte abgetrennt wurde.