Zum Leserbrief "SV Waldhof ein unwichtiger Klub" am 26. August: Was stört Sie daran, dass eine Region stolz auf ihren Verein ist? Es ist doch egal, in welcher Liga man spielt, die Region identifiziert sich mit dem SVW. Das hat man nicht zuletzt an dem herausragenden Auftritt der SVW Fans beim… [mehr]