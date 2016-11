Viele Bäumchen der Hoffnung

Baumpflanzung in Erinnerung an Luther: v. l. Ulrike Falkenstein, Alexander Manz, Anne Ressel, Rolf Dieter und Bernhard Schumacher mit den Kindergartenkindern Anthony, Berlan, Xavier und Serife Azra.

"Dann wird er wenigstens gleich gegossen", versuchte Heidrun Lehfeldt, dem Dauerregen etwas Positives abzugewinnen. Denn der Himmel schickte viele nasse Grüße, als bei der von ihr geleiteten Evangelischen Kindertagesstätte in G 4,4 gestern ein besonderes Projekt startete: Zum Lutherjahr pflanzt - fast - jede der evangelischen Gemeinden in Mannheim einen Apfelbaum. Das erste und mit 300 Kilo gleich schwerste Exemplar steht nun bei ihr im Schatten der Trinitatiskirche.

"Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen" - dieser Satz wird Martin Luther zugeschrieben. "Dass er ihn so gesagt hat, ist eher unwahrscheinlich, denn die erste Belegstelle stammt von 1944", so Anne Ressel, Pfarrerin der CityGemeinde Hafen-Konkordien. "Aber dass der Satz ihm anhaftet, ist nicht ungerechtfertigt", meinte sie. Dem Reformator sei es darum gegangen, stets Hoffnung zu machen und so die Menschen in ihrem Glauben zu bestärken, erklärte Ressel - und das sei Anliegen der Kirche bis heute. Mit der Baumpflanzung solle daher "von jeder Gemeinde über das Lutherjahr hinaus ein kräftiges Zeichen in die Stadtgesellschaft gesendet werden", sagte die Pfarrerin. Gemeint sei damit nicht allein ein Zeichen des Gottvertrauens und der Hoffnung, sondern ebenso das Signal, dass die Kirche die Welt positiv mitgestalten wolle.

Die Idee dazu geht auf Rolf Dieter zurück, ehemaliger ML-Stadtrat, seinerzeit Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und inzwischen Ehrenvorsitzender. Gepflanzt werden die Bäume nun unter der Regie von seinem Nachfolger Alexander Manz, hauptberuflich Geschäftsführer des Gemeinschaftswerks Arbeit und Umwelt. Hier werden Langzeitarbeitslose beschäftigt, "und auch sie haben Hoffnung - Hoffnung auf ein Auskommen, Hoffnung auf Wiedereingliederung und wieder einen festen Arbeitsplatz", sah Manz viele Parallelen zwischen den Zielen des Projekts und denen Menschen, die es nun nach und nach in den Gemeinden umsetzen.

Apfelbaum-Aktion An der Apfelbaum-Aktion beteiligen sich nach jetzigem Stand folgende Gemeinden: Dreieinigkeits-, Schönau-, Gnaden-, Käfertal und im Rott, Vogelstang-, Petrus-, Neckarstadt-, CityGemeinde Hafen-Konkordien, ChristusFrieden-, Johannis-, Markus-, Matthäus-, Thomas-, Immanuel-Pfingstberg-, Versöhnungs-, Martins- und die Johannis-Calvin-Gemeinde. Andere Gemeinden haben sich noch nicht gemeldet oder erklärt, keinen Platz für eine Neupflanzung zu haben. Die Bäume werden von der Ladenburger Baumschule Huben günstig zur Verfügung gestellt. Vorwiegend sind es alte Apfelbaumsorten, aber das kann jede Gemeinde entscheiden. Die Stiftung der Sparkasse Rhein Neckar Nord und die MVV zahlen für die Aktion jeweils 1500 Euro. pwr

Dort sei das Vorhaben "auf total positive Resonanz gestoßen", freut sich Rolf Dieter. Sicherlich habe Luther "auch dunkle Seiten", aber wichtiger sei für ihn, "dass er für die Freiheit der Christenmenschen steht". Und wie Luther Hoffnung verkörpert habe, so stünden Bäume - nicht alleine im Wald, sondern ebenso in der Stadt - für Hoffnung und für das Leben, sie spendeten Sauerstoff und brächten Obst. Sehr dankbar äußerte sich Rolf Dieter, dass neben der Evangelischen Kirche zudem zwei Sponsoren das Projekt finanziell mittragen - die MVV Energie AG und die Stiftung der Sparkasse Rhein Neckar Nord.

"Wir wollen gerne die Früchte unserer Arbeit an die Bürger zurückgeben", begründete MVV-Vertriebsleiter Bernhard Schumacher das Sponsoring. Die Bäume eigneten sich gut "als Zeichen guter Nachbarschaft und eines guten Miteinanders", wofür auch die MVV stehe.

"Uns hat die Aktion fasziniert, weil sie nachhaltig ist", lobte Ulrike Falkenstein, Abteilungsleiterin der Sparkasse, "diese ganz tolle Sache" - und freute sich mit allen Gästen der ersten Baumpflanzung auf den ersten Apfelkuchen. Zumindest die ersten Blüten soll der Baum schon nächstes Jahr tragen.