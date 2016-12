„Viele bedanken sich dafür, dass wir hier sind“

Michael hüpft fröhlich über die Pflastersteine, "ich will wieder Karussellfahren" bettelt der Vierjährige seinen Papa Tim Wannenmacher an. Es ist 13.45 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm. Die Sonne strahlt. "Ich wollte meinen Kindern dieses Erlebnis nicht nehmen", sagt Wannenmacher. Für vier Tage ist er mit Micheal und Charly (5) aus Hongkong zurück in seine Heimat zurückgekommen, um den Kleinen die deutschen Weihnachtsmärkte zu zeigen. Und nun? "Der Anschlag von Berlin trübt unsere Stimmung ein bisschen ", sagt Wannenmacher, "ich habe meinen Kinder in abgeschwächter Form erzählt, was passiert ist. Dann haben wir beschlossen: Wir kommen trotzdem."

Freundlicher Umgang

Dieser Gedanke treibt offenbar einige Besucher an. "Ich schätze, es sind so viele wie immer", sagt Mattes, der an einem Stand Geschenkartikel verkauft und seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte. "Allerdings bemerke ich die Betroffenheit der Menschen. Sie reden viel über das Thema." Das stellen auch die Polizisten fest, die sich seit gestern verstärkt auf den Mannheimer Weihnachtsmärkten zeigen. "Besonders viele ältere Menschen sprechen uns an und bedanken sich dafür, dass wir hier sind", sagt eine Beamtin. Die Händler hätten ebenfalls positiv auf die verstärkte Präsenz reagiert: "Wir bekommen heute viel zum Essen und Trinken angeboten."

Ein freundlicher Umgang in Zeiten großer Verunsicherung - "es ist ja das Einzige, was wir so einem schrecklichem Vorfall entgegensetzen können", findet Lore Gerber, die mit ihrer Tochter unterwegs ist: "Wo soll das alles nur noch hinführen?", fragt sie und schüttelt den Kopf.

Kindergärten zu Gast

Diese Frage stellt sich auch Jan Goschmann, Geschäftsführer der Mannheimer Ausstellungs-GmbH und Betreiber des Weihnachtsmarkts am Wasserturm. "Als ich am Montagabend im Fernsehen die Nachrichten verfolgt habe, war ich entsetzt", berichtete er. Aber auch er fügt all diesen trüben Gedanken ein "trotzdem" hinzu. "Und deshalb haben wir erst gar nicht mit dem Gedanken gespielt, den Weihnachtsmarkt zu schließen. Es sei denn, die Behörden hätten es veranlasst." Doch dem ist nicht so. In Mannheim bleibt alles wie gehabt.

Weihnachtszauber, Glöckchenklingeln, Waffelduft - im Märchenwald auf dem Paradeplatz geht es weiter, als sei nichts geschehen. Zwischen Bratwurstweck und Pellkartoffel nehmen alle Erzählungen ein glückliches Ende. Leider zu schön, um wahr zu sein. "Aber es wäre doch schrecklich, wenn wir ausgerechnet den Kleinsten jetzt so kurz vor Weihnachten die Freude nehmen würden", findet Märchenwald-Betreiber Markus Rick. Gleich in der Frühe seien wieder Kindergärten zu Besuch gewesen, berichtet er: "Ich bin froh darüber, dass sich offenbar nur wenige davon abhalten lassen, zu uns zu kommen. Eigentlich läuft es heute hier tatsächlich so wie immer."

Die Vorfreude auf die Ferien - das bestimmt an der Oststadtschule - nur wenige hundert Meter vom Weihnachtsmarkt entfernt - den Unterricht. "Ich glaube, die meisten Kinder haben von dem, was in Berlin passiert ist, noch nichts erfahren", sagt Schulleiterin Gerda Khan. Sie selbst unterrichtet eine vierte Klasse, und weil sie von keinem ihrer Sprösslinge auf den Anschlag angesprochen wurde, hat sie das Thema auch nicht aufkommen lassen. "Alle Schüler blicken auf Weihnachten. Das ist eine besondere Stimmung, die ich den Kindern bewahren möchte", sagt sie. Sie selbst freut sich übrigens auf Erholung in den Ferien und auf den Besuch beim Weihnachtsmarkt, "davon werde ich mich nicht abhalten lassen", hat sie entschieden.

Am Moll-Gymnasium möchten Schüler und Lehrer am heutigen letzten Schultag in diesem Jahr bei einem Gottesdienst in der Maria-Hilf-Kirche den Opfern von Berlin gedenken. Schulleiter Gerhard Weber: "Wir wollen aber auch an die vielen anderen schlimmen Nachrichten erinnern, die uns in diesem Jahr erreicht haben. Es gehört für uns dazu, zum Jahresabschluss noch einmal innezuhalten."

Michael und Charly kriegen auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt von all dem nichts mit. Advent in Deutschland, das bedeutet für die beiden vor allem eines: "Karussellfahren - so viel wir wollen."