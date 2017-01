Vorläufiger Abschied vom Jugendstilbau

Von unserem Redaktionsmitglied

Peter W. Ragge

Seit Sonntagabend ist sie komplett geschlossen - bis zur großen Eröffnung kurz vor Weihnachten diesen Jahres: die Kunsthalle. Auch der Jugendstilbau steht jetzt dem Publikum nicht mehr zur Verfügung, weil er mit dem Neubau technisch verbunden und dann völlig neu eingerichtet werden muss. Am Wochenende erlebte die Kunsthalle aber noch einmal einen Andrang von mehreren hundert Menschen.

Still verharren sie einen Moment vor Manets "Erschießung Kaiser Maximilians", dem berühmten Hauptwerk der Kunsthalle: Jürgen und Isolde Raudszus. "Abschied nehmen" möchten sie, so das Ehepaar aus Haßloch. "Wir wollten schon länger noch mal kommen, aber jetzt ist ja die letzte Gelegenheit", sagt er. "Zum Abschied nehmen" - den Satz gebraucht auch Barbara Heimberger: "Ehe die zumachen, wollte ich nochmal kommen", sagt sie. Auf den Neubau ist sie sehr gespannt: "Ich lese alles darüber", versichert sie. "Das wird sicher toll, etwas Besonderes", ist sich ebenso Jürgen Raudszus sicher, während sie hofft, "dass man dann mehr Bilder sehen kann".

In der Tat gibt es schon zum Abschied Lücken in der eigentlich 240 Exponate in acht Räumen umfassenden Ausstellung mit Werken der Sammlung. Schilder verraten, dass eine Mannheim-Ansicht von Carl Kuntz an die Bundeskunsthalle Bonn, ein Franz Marc an die Fondation Beyeler, Riehen/Basel, und der "Schreiende Papst" von Francis Bacon, auch ein Hauptwerk der Mannheimer Kunsthalle, an die Stuttgarter Staatsgalerie ausgeliehen ist.

"Die sollten mehr zeigen, was sie haben", findet Wilfried Krahn, der früher in Mannheim lebte und nun aus dem Kraichgau auch "noch mal zum Abschied" gekommen ist: "Es ist die letzte Chance, die wollte ich nutzen", sagt er. Im Depot schlummerten manche Werke, weiß er, "ich hoffe, dass davon künftig mehr zu sehen ist". Der Neubau werde "sicher toll und großzügig", glaubt er, und freut sich darauf.

"Ein bisschen skeptisch" ist indes Ruth Klaiber, "aber eigentlich bin ich Neuem aufgeschlossen", betont die Rentnerin zugleich: "Ich bin gespannt!" Zunächst löst sie, bei letzter Gelegenheit, eine Einladung ihrer Familie zum gemeinsamen Museumsbesuch ein, "denn ich war schon lange nicht mehr hier".

"Wir waren schon lange nicht mehr da", sagt ebenso Stefan Felix Göttle aus Worms. "Aber als wir mitbekommen haben, dass die jetzt zumachen, dachten wir: da müssen wir unbedingt hin", ergänzt seine Frau. Auf den Neubau freuen sie sich: "Wir sind gespannt, er wird sicher größer, heller, bietet mehr Platz, mehr Möglichkeiten", so Stefan Felix Göttle.

"Was für eine Chance!"

Damit rechnet gleichfalls Harald Heinze: "Ich erwarte, deutlich mehr Bilder aus dem Bestand zu sehen". Zugleich hofft er auf mehr große Sonderausstellungen, "bislang fehlte ja der Platz, die moderne Sicherheitstechnik, die Klimatisierung", weiß er. Schließlich seien solche Sonderschauen "ein Magnet für die Stadt, die bringen auch Geld", ist er überzeugt - nur die künftige Fassade sieht er mit Skepsis: "Das kostet sicher Riesensummen, die zu reinigen", fürchtet Heinze.

"Man hätte ja auch eine Jugendstilfassade machen können", überlegt daher Helga Karola Wolf, hat sonst "über den Neubau aber noch nicht so viel nachgedacht". Aber dass er entsteht, findet sie prima: "Schon toll, dass Mannheim so einen Neubau bekommt!" Dass dafür jetzt aber fast ein Jahr alles geschlossen sei, "ist aber schon arg lang", bedauert sie. "Fast ein Jahr ist eigentlich zu lang", findet ebenso Barbara Castaneda, die in erster Linie wegen der nun auch endenden Schwegler-Ausstellung gekommen ist.

Die ist auch der Grund für Christa Ziegler, eigens aus Basel anzureisen. Dass die Kunsthalle zugleich ganz pausiert, um einen Neubau ergänzt wird, hat sie nicht mitbekommen - aber bringt sie ins Staunen: "Toll für die Stadt, was für eine Chance!"

Davon ist auch Bianca Hambusch fest überzeugt. "Ich denke, das bringt neue Impulse, neue Energie, neue Leidenschaft für das Haus" freut sie sich, dass Kunsthalle-Direktorin Ulrike Lorenz andere Wege der Kunstvermittlung verspricht: "Es wird sicher ein Museum in Bewegung, für alle Generationen", so die Sprecherin der ARTgenossen, der jungen Mitglieder im Förderkreis. "Es wird interaktiv werden, anders als andere Museen, das ist toll", so Celina Sturm, hofft aber, "dass es jetzt wirklich bald fertig ist". Und auch Cosima Kljajic steckt voller Vorfreude: "Man sieht endlich mehr von der Sammlung, die derzeit nur im Depot steckt - und dann die Dachterrasse mit Blick zum Wasserturm, ich glaube, das wird cool", so die 26-jährige Referendarin.