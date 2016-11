„Vielleicht die letzte Chance“

Insbesondere Salvatore S. war längst aktenkundig, als es am Landgericht zur Anklage wegen schweren räuberischen Diebstahls kam. © Proßwitz

Wieder einmal bekommt Salvatore S. (31) die Möglichkeit, seine Drogensucht in den Griff zu bekommen. Vor dem Landgericht wurde der Italiener am Donnerstag wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in Tateinheit mit versuchtem Handeltreiben von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Die Kammer ordnete zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an - und zwar mit der Hoffnung, dass der 31-Jährige nun ein drogenfreies Leben beginnt. "Es ist vielleicht Ihre letzte Chance", mahnte der Vorsitzende Gerd Rackwitz mit Blick auf den mehrfach vorbestraften Mann an.

Messer in der Tasche oder nicht?

Ein Urteil erging auch gegen den Mitangeklagten Alexander W. (25). Zwei Jahre und zehn Monate sieht die Kammer den Mannheimer hinter Gittern. Er soll derjenige gewesen sein, der bei dem Einbruch in eine Wohnung auf dem Luzenberg die Tür eintrat. Da er allerdings ein wesentlich kürzeres Vorstrafenregister aufweise, fiele die Strafe milder aus, hieß es in der Urteilsbegründung. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt hatte bei ihm - trotz geschilderten Drogenkonsums - nicht zur Debatte gestanden. Was allerdings in seinem Fall Fragen aufwarf, war der Umstand, dass ein Zeuge behauptet hatte, W. habe ihn direkt nach der Tat auf der Straße mit einem Messer bedroht. Schwerer räuberischer Diebstahl hatte der Vorwurf des Staatsanwalts gelautet, der in seinem Plädoyer sechseinhalb Jahre Haft für W. und drei Jahre für S. als angemessen empfand.

"Für den Einsatz eines Messers fehlt uns jedoch jegliches Beweismittel", führte Rackwitz aus: Der Zeuge sei nicht auffindbar gewesen, es bestünden zudem Zweifel an dessen polizeilicher Aussage.

Salvatore S. und Alexander W. waren Ende Februar zusammen mit einem der Kammer unbekannten Dritten in eine Wohnung in einem Einfamilienhaus auf dem Luzenberg eingebrochen. Sie hatten kurz zuvor den Tipp bekommen, dort seien rund ein Kilo Marihuana sowie Bargeld in Höhe von rund Tausend Euro gelagert. Der Plan sei gewesen, so berichtet es der Vorsitzende, das Gras zu verkaufen und den Gewinn aufzuteilen. Allerdings entdeckte das Einbrecher-Trio trotz aufweniger Suche in der Wohnung weder Geld noch Drogen. Stattdessen packten die Männer eine Spielekonsole und zwei Schreckschusswaffen ein und hievten einen überdimensionalen Fernseher aus der Wohnung. Weil sie beim Transport von einem Zeugen angequatscht wurden, der sowohl den Wohnungsmieter als auch Alexander W. kannte, ahnten sie bereits, dass sie auffliegen würden. Dennoch flüchteten sie mit dem Taxi und dem Riesenbildschirm im Kofferraum. Kurze Zeit später klickten bei den ohnehin polizeibekannten Männern die Handschellen. abo