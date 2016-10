Vier Schulen stellen auf ganztags um

Ganztagsbetreuung - wie hier an der Jungbuschschule - wird es ab dem Schuljahr 2017/18 auch an drei weiteren Grundschulen in Mannheim geben. Das hat gestern der Gemeinderat beschlossen.

Vier neue Ganztagsschulen bekommt Mannheim zum kommenden Schuljahr. Die Stadträte haben gestern Nachmittag im Rekordtempo abgesegnet, was in den zuständigen Fachausschüssen bereits vorentschieden worden war (wir berichteten). Ab September 2017 startet auch an den Grundschulen Bertha-Hirsch-Schule, Gerhard-Hauptmann-Schule und Wallstadtschule der Ganztagesbetrieb. Zudem wird die Sandhofen-Realschule - ebenfalls ab kommendem Jahr - zur Ganztagsschule.

An der Gerhard-Hauptmann- und der Bertha-Hirsch-Schule wird der Ganztagsbetrieb dann verbindlich für die Schüler, die Wallstadtschule bietet dagegen weiter beide Möglichkeiten an. Die Schulen regeln die Umstellung unterschiedlich: Nur die Gerhard-Hauptmann-Schule will 2017 gleich für alle Klassen auf die Ganztagsbetreuung umsteigen, an den anderen Einrichtungen ist ein stufenweises Vorgehen geplant.

In Mannheim wird es dann insgesamt neun Ganztagsgrundschulen geben. Für die Umwandlung muss jeweils die gesamte Schulgemeinschaft zustimmen, das heißt Lehrer, Elternvertreter und die Stadt als Träger. In der Gemeinderatssitzung gestern war die Zustimmung groß: Bei einer Gegenstimme der Familienpartei hat das Gremium die Umwandlung beschlossen. Das gleiche galt für die Sandhofen-Realschule, wo der Ganztagesbetrieb schrittweise ab 2017 eingeführt wird. Nach gut 20 Minuten war die Gemeinderatssitzung dann wieder beendet.

Neues Mitglied Der Gemeinderat ist nach der Sommerpause mit einem Personalwechsel gestartet. In der CDU-Fraktion rückte jetzt die 32-jährige Katharina Sarah Dörr für Peter Pfanz-Sponagel nach, der aus beruflichen Gründen ausschied.

für Peter Pfanz-Sponagel nach, der aus beruflichen Gründen ausschied. Dörr war bis vor Kurzem Vorsitzende der Jungen Union , sie wird dort jetzt als Ehrenvorsitzende geführt.

, sie wird dort jetzt als Ehrenvorsitzende geführt. Die Feudenheimerin saß in dem Stadtteil für die CDU im Bezirksbeirat, dort rückt für sie jetzt Gabriele Fleck-Dressler nach. Beruflich arbeitet Dörr in Heidelberg als Konferenzmanagerin. bro

Peter Kurz für Alkoholverbot

Bereits vor der Sitzung hatte sich Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in einem Pressgespräch zu einem ganz anderen Thema geäußert. Er betonte, dass die Stadt "als Ordnungsbehörde" an verschiedenen Stellen neue Möglichkeiten brauche, um Regeln durchzusetzen. So befürwortete er die Idee, den Kommunen das Recht zu geben, für bestimmte Flächen ein Alkoholverbot einzuführen. Die Landesregierung muss über diese Möglichkeit noch entscheiden. Das gleiche gilt laut Kurz für die Videoüberwachung.

Hier gibt es laut Kurz Überlegungen, ein Computerprogramm einzusetzen, das die Polizeibeamten bei der Beobachtungen der Bildschirme unterstützt. Für den Einsatz dieses Programmes ist allerdings ebenfalls eine Gesetzesänderung nötig. Der Oberbürgermeister setzt nun darauf, dass Mannheim die neue Videoüberwachungsform im Status eines Modellprojektes schnell umsetzen darf.

"Dass der Staat dort, wo das Vertrauen der Bürger bedroht ist, Präsenz zeigt, halte ich für ganz wichtig", sagte Kurz. Er wies dabei auch auf die Kontrollaktionen von Stadt und Polizei gegen die lärmenden Auto-"Poser" in der Innenstadt hin. Insgesamt seien hier in den vergangenen Monaten 758 Personen kontrolliert worden, dabei sei in 151 Fällen die Betriebserlaubnis der Autos erloschen, weil an ihnen ohne Genehmigung manipuliert worden war. "Das zeigt, dass die Kontrollen nötig waren und dass sie effektiv waren." Stadt und Polizei wollten darum auch weiter an dem Thema bleiben - wenn auch in verminderter Frequenz.