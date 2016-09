Mannheim. Bei einem Brand in einem türkischen Imbiss in der Innenstadt auf Höhe des Quadrats H2 (nahe Marktplatz) sind am Freitagabend vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entstand das Feuer gegen 22 Uhr in der Dunstabzugshaube. Durch den in dem Imbiss betriebenen Holzkohlegrill hätten sich vermutlich Fettablagerungen entzündet, sagte ein Polizeisprecher. Drei Verletzte habe man vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingewiesen. Die Marktstraße war im Bereich H 2 für die Dauer der Löscharbeiten etwa eine Stunde gesperrt. Den Schaden bezifferte der Polizeisprecher am Freitag auf etwa 20 000 Euro. (pol/mk/tns)