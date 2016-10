Vogelgrippe – die wichtigsten Fragen und Antworten

Vogelgrippe - was ist das für eine Krankheit?

Die Vogelgrippe, im medizinischen Fachjargon "aviäre Influenza" genannt, ist für den Menschen nur in äußerst seltenen Fällen ansteckend. Bislang gab es weltweit vergleichsweise wenige Übertragungen auf den Menschen, verursacht zumeist durch sehr intensiven Kontakt mit Geflügel, beispielsweise durch enges Zusammenleben mit den Tieren, aber auch durch Kontakt mit Vogelblut und -kot, etwa beim Schlachten. Es sind mehrere Vogelgrippe-Virustypen bekannt.

Welche Symptome hat die Krankheit und wie verläuft sie?

Die Ereignisse im März 2006 Freitag, 3. März 2006, es ist früher Nachmittag, als Mannheim bundesweit in die Schlagzeilen gerät. Die Stadt ist die erste deutsche Großstadt, in der bei einer toten Wildente das Vogelgrippevirus H5N1 gefunden wird. Das verendete Tier wurde ein paar Tage zuvor im Kaiser-Wilhelm-Becken im Industriehafen gefunden. Die Stadt reagiert und richtet einen Sperrbezirk von drei Kilometer Durchmesser um den Fundort ein. Höfe mit Nutztieren in diesem Bereich dürfen nur noch von Angehörigen des Betriebes, von Tierärzten oder Vertretern der zuständigen Behörden betreten werden. Wer direkten Kontakt mit den Tieren hat, muss Schutzkleidung tragen. Hunde müssen angeleint bleiben, Katzen dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Das gilt auch für das sogenannte Beobachtungsgebiet im Radius von zehn Kilometern. In beiden Zonen, die mit Warnschildern markiert sind, werden tote oder auffällige Wildvögel untersucht. Oberbürgermeister Gerhard Widder beauftragt noch am 3. März eine Privatfirma mit der Beseitigung der Müllmassen im Stadtgebiet. Denn Anfang März befinden sich die Müllarbeiter bereits seit vier Wochen im Ausstand. An den Straßenrändern türmt sich der Abfall, die Stadt befürchtet, dass Ratten sich infizieren. Lange Verhandlungen am Sonntag, 5. März, bringen Erfolg: 40 Mitarbeiter des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs setzen den Streik ab Montag aus. Am 17. März meldet Mannheim einen zweiten Vogelgrippefall, diesmal bei einem verendeten Blässhuhn. Auch dieses Tier trägt den hochansteckenden Virustyp H5N1 in sich. Offiziell gilt Mannheim erst am 18. April 2006 wieder als vogelgrippefrei. An diesem Tag wird auch das Zehn-Kilometer-Beobachtungsgebiet wieder aufgehoben. Bereits am 9. April hat der Sperrbezirk, der bis nach Ludwigshafen reichte, keine Gültigkeit mehr. stp [mehr...]

Die Vogelgrippe hat im Grunde die gleichen Symptome wie eine normale Grippe, also hohes Fieber, Husten, Atemnot und Halsschmerzen, häufig treten auch Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen auf. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat bei einem aggressiven Vogelgrippe-Virustyp weltweit bisher knapp 500 tödliche Krankheitsverläufe registriert. Zum Vergleich: An der ganz normalen Grippe ("Human-Influenza") sterben allein in Deutschland pro Jahr rund 20 000 Menschen. Der Leiter des städtischen Gesundheitsamts, Peter Schäfer, empfiehlt deswegen - "völlig unabhängig vom Thema Vogelgrippe" eine Influenza-Impfung.

Welches Risiko gibt es für Menschen, insbesondere für Besucher des Luisenparks?

Die Stadt stuft die Gefährdung in diesem konkreten Fall als "äußerst gering" ein, da eine Übertragung des vorgefundenen Virus auf den Menschen sehr unwahrscheinlich ist. Bürgerinnen und Bürger sollten bei einem Besuch des Luisenparks vorsichtshalber direkten Kontakt mit Wildvögeln und deren Ausscheidungen vermeiden. Der jetzt gefundene Erregertyp H7N3 gilt als nur gering ansteckend.

Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte man treffen?

Auf keinen Fall sollte man verendete Wildvögel oder Vogelkot anfassen. Wer tote Vögel findet, muss dies beim Veterinärdienst unter der Telefonnummer 0621/2 93 25 25 oder per E-Mail unter veterinaerdienst@mannheim.de melden.

Gibt es Auswirkungen auf Geflügelzüchter in Mannheim und der Region?

Bisher nicht. Wie Landwirtin Hella Karl (Alteichwald) mitteilte, stehe sie im engen Kontakt mit dem Veterinäramt. Für ihre 400 Gänse, die sie im Freigehege hält, gibt es bislang keinerlei Vorgaben der Behörde, die den Tierbestand sowieso regelmäßig untersucht. Da die Ansteckungsgefahr derzeit als sehr gering eingestuft werde, bleiben die Tiere bis auf Weiteres auch draußen. Karl: "Das ist auf jeden Fall besser, als die Gänse in einem engen Stall einzusperren." In einer ähnlichen Situation habe man vor Jahren erwogen, die Tiere in einer geschlossenen Halle unterzubringen. Dies stehe jetzt aber nicht zur Debatte.

Betrifft die Vogelgrippe auch andere Parks?

Derzeit nicht. Es sind aktuell keine Vogelgrippe-Fälle außer im Luisenpark bekannt.

Kann man Geflügel trotz der Vogelgrippe bedenkenlos essen?

Im Umgang mit rohem Geflügelfleisch gilt generell erhöhte Vorsicht. Beim Verzehr ist darauf zu achten, dass das Fleisch gut durchgegart ist. Vogelgrippe- und andere Viren werden ab einer Temperatur von 70 Grad sicher abgetötet. In tiefgekühltem Fleisch können sich Viren allerdings halten.

Was ist mit Kindern, die Vogelkot anfassen?

Gesundheitsamtschef Schäfer empfiehlt, "die Hände im Rahmen der normalen Händehygiene zu reinigen beziehungsweise zu waschen."

Warum sind Störche nicht betroffen?

Die "Task Force Tierseuchenbekämpfung" des Landes Baden-Württemberg hat nach Angaben der Stadtverwaltung keine Hinweise darauf, dass die Weißstörche mit dem Virus in Berührung gekommen sind. Der Weißstorch kann, wie andere wildlebende Vögel, mit dem Vogelgrippevirus infiziert werden. Zur Sicherheit werden Kotproben bei den Störchen und allen anderen am Kutzerweihers lebenden Vögeln genommen und ausgewertet.

Wie reagieren die Luisenpark-Besucher?

Die Stimmung bei Besuchern im Park war gestern recht gelassen. Anette Fabrik zum Beispiel, die mit ihrer acht Monate alten Tochter Finja spazieren ging, sagte dieser Zeitung: "Wir halten sicherheitshalber Abstand zu den Vögeln, da sollte nichts passieren."