Vogelgrippe im Luisenpark ausgebrochen

Eine Stockente, aufgenommen vor einiger Zeit im Mannheimer Luisenpark. Der Stadtpark hat seine Gehege für sechs Wochen gesperrt. © Prosswitz

Wegen des Ausbruchs der Vogelgrippe mussten im Mannheimer Luisenpark mehrere Tiere getötet werden. Bei einer Routineuntersuchung sei bei zwei verendeten Fasanen eine gering ansteckende Form der Krankheit festgestellt worden, teilte die Stadt gestern mit. Die Vögel haben sich den Angaben zufolge in einer Voliere befunden, die für Besucher nicht zugänglich war. Die Veterinärbehörde habe "unverzüglich in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtpark alle tierseuchenrechtlichen Maßnahmen angeordnet", heißt es in der Mitteilung. Die Konsequenz: Sechs Fasane, 26 Enten und zwei Pfaue, die mit den verendeten Tieren Kontakt hatten, mussten gestern getötet werden. Außerdem seien die Gehege für sechs Wochen gesperrt. Sämtliche Vögel werden untersucht.

Übrige Tiere werden untersucht

Den Angaben zufolge wird das Veterinäramt ab sofort alle Vögel untersuchen. Damit soll festgestellt werden, ob sich das Virus nicht doch ausgebreitet hat. Die Proben werden mit einem Kottupfer genommen und müssen laut Stadt im Abstand von mindestens 21 Tagen wiederholt werden. Der übrige Teil des Luisenparks bleibe für die Öffentlichkeit zugänglich.

Ein erster Verdacht, dass die beiden Fasane an der Vogelgrippe verendet seien, habe sich durch eine Analyse am Chemischen Veterinär- und Untersuchungsamt Karlsruhe ergeben. Der Befund sei am Montag durch das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt worden.

Derzeit sind alle Zugänge zu den Eulen- und Seevogelgehegen ebenso mit Gittern abgeriegelt wie die Umgebung der großen Voliere, der Weg an den Pinguinen vorbei und zur Stelzvogelwiese. Soweit möglich, fing der Luisenpark frei laufende Tiere - etwa Wasservögel - ein, brachte sie in sichere Gehege, die mit Planen abgedeckt werden, damit darüber fliegende Tiere dort keinen Kot ablassen können. Für Besucher drohe keine Gefahr, versicherte Joachim Költzsch, der Geschäftsführer der Stadtpark-GmbH: "Man darf halt nur keinen Vogelkot anfassen, aber das tut man ja normalerweise auch nicht". Sonst wäre der Park weiter ohne alle Einschränkungen begehbar. Die Störche seien von den Vorsichtsmaßnahmen nicht betroffen, "die fliegen ja frei". Das Mannheimer Gesundheitsamt stuft die Gefahr für Menschen als sehr gering ein. Dennoch sollen gefundene tote Wildvögel grundsätzlich nur mit Schutzhandschuhen angefasst werden. Bei den Tieren in Mannheim sei der Erreger H7N3 festgestellt worden. Die gefährliche Variante H5N1 stammt aus Asien und ist vor einigen Jahren bei Vögeln in Deutschland nachgewiesen worden. Sollten Bürger mehrere tote Tiere finden, können sie sich an den Veterinärdienst beim Ordnungsamt unter Telefon 0621/293-2525 wenden. pwr/mpt