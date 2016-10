Vogelgrippe: Parkbesucher sind gelassen

Franca (r., 8) und Constanze (5) wollen einen Storch vom Picknick vertreiben. Der ist aber aufsässig und kommt immer wieder. © BILD. HAS

"Der frisst ja unsere Nudeln", schreit die achtjährige Franca, nachdem ein frecher Storch einfach das Essen vom Tischtuch geschnappt hat. Das Picknick im Luisenpark lässt das Mädchen aber ansonsten sorgenlos weiter laufen. Vater Achim Wolf bietet unterdessen mit Schokolade gefüllte Kekse an: "Die sind aus gepressten Vogelfedern", scherzte er und die Kinder um ihn herum greifen zu. Achim Wolf macht sich wegen der Vogelgrippe, die im Luisenpark herrscht, keine Sorgen. "Ich war zwar überrascht, als ich das am Eingang gelesen habe. Aber die Leute von der Parkverwaltung werden schon wissen, was sie zu tun haben. Denen vertraue ich einfach." So lief das Picknick wieder in geregelten Bahnen, nachdem der Storch in die Flucht geschlagen wurde.

"Ausbreitung verhindern"

Marcel Fischer sah das ähnlich wie Wolf: "Ich habe meiner Tochter Linn gesagt, sie darf heute keine Federn anfassen." Lachend fügte er hinzu: "Außerdem nehmen wir keinen toten Vogel mit nach Hause, um ihn anschließend zu braten und zu essen. Ich sehe das Ganze echt gelassen und mache mir keinerlei Gedanken um die Gefährlichkeit der Vogelgrippe. Soweit ich das gelesen habe, handelt es sich sowieso um eine minder schwere Erkrankung." So ist die Stimmung im Luisenpark trotz der Nachrichten über den Ausbruch der Vogelgrippe entspannt.

Vogelgrippe im Luisenpark Im Kampf gegen die Vogelgrippe im Luisenpark haben die Behörden zu drastischen Mitteln gegriffen. Insgesamt wurden bereits mehr als 80 Vögel getötet.

im Luisenpark haben die Behörden zu drastischen Mitteln gegriffen. Insgesamt wurden bereits Die betroffenen Volieren wurden mit Netzen abgesichert

wurden mit Netzen abgesichert Am Samstag teilte die Stadt mit, es seien weitere 52 befallene Vögel getötet worden. Damit solle die Ausbreitung der Vogelgrippe "so weit wie möglich" unterbunden werden.

getötet worden. Damit solle die Ausbreitung der Vogelgrippe "so weit wie möglich" unterbunden werden. Die Mitglieder der Freireligiösen Gemeinde Mannheim haben ihre Verbundenheit mit dem Luisenpark zum Ausdruck gebracht und 3 000 Euro für die Wiederaufzucht und Beschaffung der verloren gegangenen Vögel gespendet. (has)

Doch die Stadt teilt derweil mit, dass nach einer Telefonkonferenz mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart beschlossen wurde, weitere 52 Vögel zu töten. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", bestätigte Walter Haag, der als zuständiger Amtsveterinär beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung an den Telefonkonferenzen für die Stadt teilnimmt und die tierärztlichen Maßnahmen vor Ort koordiniert. "Wir müssen aber alles tun, um die Ausbreitung der Seuche, im schlimmsten Fall auch noch außerhalb des Luisenparks, zu vermeiden." Vor allem bestehe die Sorge, dass die bisher eher harmlose Variante der Vogelgrippe durch Spontanmutationen in eine gefährliche wechseln könnte.

Für Besucher ändert sich nichts. Da die betroffenen Bereiche schon seit Tagen mit Absperrband abgeriegelt sind, könne der Stadtpark bedenkenlos besucht werden, was viele an dem herbstlichen Sonntag auch tun. Henni Pfaffmann und Lorenz Kraus freuen sich über die lebenslustigen jungen Ferkel, die in ihrem Freigehege munter hin und her springen. "Ich habe keinerlei Sorgen. Die Parkverwaltung wird schon das Richtige tun. Es ist aber schon traurig, wenn so viele Tiere getötet werden," meinen die zwei.

Besucherzahlen werden analysiert

Die Stadtparkgesellschaft gibt indessen keine Besucherzahlen bekannt. "Es wird erst analysiert und dann mit den Vorjahren verglichen. Erst danach gibt es Zahlen", heißt es. Übrigens fliegen Störche im Tiefflug um das Café am Pflanzenschauhaus. Und oben drauf klappert es unbekümmert lautstark. Die Gäste auf der Terrasse und die Spaziergänger freuen sich darüber - sie bleiben einfach gelassen.