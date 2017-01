Vom Acht-Meter-Startturm geht‘s auf den Kurs

Ein Baugerüst sorgt für die nötige Starthöhe. Der "Schnee" ist Eisabrieb aus der Halle im Herzogenried, der mit sieben Lastern angekarrt wurde. © rüo

In der frostigen Luft bläht sich der Atem zu Wolken, am Schwenkgrill knistert das Holz, aus den Boxen singt Popstar Cro davon, sich nie mehr Sorgen um Geld machen zu müssen. Ein kleines Mädchen, vielleicht drei Jahre alt, wippt dazu im Takt, die großen, leuchtenden Augen sind auf die Skipiste gerichtet, die sich in Steinwurfweite zum Rheinauer See ausbreitet.

Was wie ein Wintermärchen klingt, ist das Werk einer großen Gruppe fleißiger Menschen, die größtenteils dem Wasserski- und Wakeboardclub Mannheim angehören. Dieser organisiert das sogenannte "Wake & Snow" zum vierten Mal, erstmals in Kooperation mit dem Friedrichsfelder Skiclub, und bietet dabei die Gelegenheit, abwechselnd Snowboard im Schnee und Wakeboard auf dem See zu fahren. Theoretisch zumindest.

Denn in diesem Jahr spielt das Wetter nicht mit. "Wir haben alles versucht, auch noch einmal Eis gebrochen. Doch seit Donnerstag ist zusätzlich zum Frost noch der Wind eingeschlafen, so dass der See dick zugefroren ist", erklärt Peter Lindenberger. Der Chef des Orga-Teams kann sich so zumindest über richtiges Winterwetter freuen - inklusive strahlendem Sonnenschein. Der bringt die Leute am Samstag wie am Sonntag an die Piste und zaubert Lindenberger ein Lächeln auf die Lippen: "Wir können mehr als zufrieden sein mit der Resonanz."

Rund 100 Kinder mit ihren Familien tummeln sich am Sonntagnachmittag auf dem Gelände, toben sich an den diversen Rampen auf der Piste aus oder lassen sich von ihren Eltern eine Waffel mit Zimt und Zucker reichen. Tag zwei steht im Zeichen der Familien. Tag eins, der Samstag, gehört ganz den Snowboardern und Trickskifahrern. Von einer acht Meter hohen Rampe stürzen sie sich auf den sogenannten Slopestyle-Kurs, der mit mehreren Hindernissen - Rampen und Rohren - aufwartet.

"Riesenrespekt für den Aufwand"

Christian ist mit seinen Jungs extra aus Darmstadt gekommen und findet die Veranstaltung "saugeil". "Riesenrespekt für den Aufwand, der hier betrieben wurde, so etwas bekommt man selten geboten." Der 26-Jährige fährt seit zehn Jahren Snowboard und gehört genau zu jener Klientel, die Lindenberger und der Club ansprechen wollen. "Uns geht es darum, uns über das Wakeboarding hinaus im Bereich Trendsport zu etablieren." Das scheint gelungen zu sein. Im Verlaufe des Samstags strömen immer mehr junge Menschen auf und an die Piste, feiern bis in die Nacht hinein.

Zuvor haben sie sich auf dem kleinen, aber feinen Kurs nicht unbedingt immer leicht getan. Direkt nach der Abfahrt vom "Tower" wartet die erste Rampe, für die selbst der erfahrene Christian einige Anläufe braucht, um sie zu beherrschen. Marcel Quintans wird es gerne gesehen haben. Er zeichnet für den Bau des Startturmes verantwortlich, hat dafür ein herkömmliches Baugerüst modifiziert. Den Kurs selbst mit den Hindernissen hat er die Fahrer bauen lassen. "Um die geht es schließlich auch, wir haben nur das Material und Werkzeug zur Verfügung gestellt." Der "Schnee" kommt übrigens von einem weiteren Unterstützer, der Eishalle im Herzogenried. Sieben Lkw-Ladungen Eisabrieb wurden in den Süden gekarrt.

Boarder, Skifahrer und die kleinen Rodler zahlen am zweiten Tag fünf Euro, von denen die Hälfte ans Kinderhospiz Sterntaler geht. Lindenberger hofft auch für die Zukunft auf steigende Resonanz. Den Trend, Wintersport in die Städte zu bringen, wolle er jedenfalls nicht verschlafen.