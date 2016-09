Viel Neugier auf Läden und Lokale

Alle Bilder anzeigen Kurz nach 9 Uhr am gestrigen Morgen: Kunden warten darauf, das neue Einkaufscenter zu sehen. © Prosswitz Kurz nach 10 Uhr am gestrigen Morgen: Viele Kunden wollen das neue Einkaufscenter sehen © Tröster

Christian Wagner aus Brühl und Heinz Scheidel aus Mannheim haben vieles gemeinsam: Beide sind gestern extra zur Eröffnung von Q 6/Q 7 in die Stadt gekommen, beide sind schon 20 Minuten vor dem Startschuss schon auf dem Münzplatz - und beide sind begeistert: "Ich war vor ein paar Wochen mal hier, da war alles noch Baustelle", sagt der Mann aus Brühl, "und jetzt? Jetzt seh ich das hier - gewaltig". Kaum zweieinhalb Meter rechts von ihm hat Heinz Scheidel ganz ähnliche Gefühle: "Ich war in den letzten Wochen jeden Abend hier und hab' geguckt, ob alles klappt", sagt der Bauherr und "Papa" des Stadtquartiers, "und jetzt? Jetzt ist das Kind erwachsen und geht seinen Weg". Vier Minuten später steht Scheidel zur offiziellen Eröffnung auf dem Podest und Christian Wagner davor. Und um sie herum mindestens 1000 Frauen, Männer und Kinder, die alle nur eins wollen - endlich rein.

Ein Riesenandrang, nachmittags gegen 17 Uhr werden es schon über 50 000 sein, die sich das neue Haus und seine Geschäfte ansehen wollen. Mütter mit Kinderwagen, ältere Menschen, Schüler, Studenten, Nachbarn, Weitgereiste - Q 6/Q 7: ein "Mehrgenerationenhaus". Und Lisa Bader mittendrin, "erst wollt' ich gemütlich Kaffee bei Fontanella trinken", aber dann habe sie sich umentschieden: "Ich konnt' nicht anders, ich bin gleich mit allen rein".

Donata Deicke war da schon eine Weile drin, und zwar bei MAC, dem Kosmetikladen gleich rechts am Eingang. Die Frau aus München arbeitet für das Unternehmen, sie ist ganz hin und weg vom Stadtquartier und von der Stadt: "Eine traumhafte Lage für unseren Shop, ein Super-Center", schwärmt sie, und Mannheim sei einfach "wunderbar". Das wird wohl der Tag der Superlative, denn ihr Nachbar, Marcus Biedermann, der Shop-Manager von Kiehl's, wo man Kosmetik- und Drogerie-Artikel verkauft, setzt noch eins drauf: "Das Center wird Maßstäbe setzen, die arbeiten ganz anders als andere mit uns Mietern, einfach Klasse".

Es ist kurz vor 11 Uhr, die Läden füllen sich weiter, bei Glööckler reiht sich auf dem Weg zwischen barockem Glitzer und schwarzen Ball-Roben schon die erste Schlange vor der Kasse auf, Blazer, Jeans, Röcke und Blusen unterm Arm. Oder Lederjacken, wie die von Janina Heinzmann: "Die steht mir, oder?", fragt sie ihre Freundin Karin, die anerkennend nickt: "Die is genau für dich".

"Passt", das hören wir auch von Ronald Schworm aus der Neckarstadt, er meint allerdings den bequemen Lounge-Sessel, auf dem er mitten zwischen den Läden Platz genommen hat. Schworm - eigentlich ein Fachmann für Q 6/Q 7: "Wie oft war ich in der Bauzeit im Aussichtscontainer und hab' dem Haus beim Wachsen zugeguckt". Jetzt wolle er seine frisch gewonnenen Innen-Eindrücke erst mal sacken lassen: "Tja, das ist schon was, doch, ich bin zufrieden, auf jeden Fall".

Thomas Hönicke will mal schauen, was die Branche so macht, der Operations-Manager von Rosengarten und Dorint, selbst Koch, schaut sich in der "Freßmeile" im Untergeschoss um - sein fachmännisches Urteil: "Gelungen, vor allem die Stullenküche, eine richtig pfiffige Idee". Dort stehen derweil schon viele Hungrige vor dem Tresen, und Hansi Wenzel ist einer von ihnen: "Butterbrot mit was druff", sagt er, "mol was anners, warum ned".

Auch die Läden sind mehr als gut gefüllt jetzt, kurz vor der Mittagsstunde, Marc Nientkewitz, der Inhaber des Adidas-Store, ist zufrieden, als er auf die Schlange vor seinem Laden schaut: "Dabei ist unsere Kernkundschaft jetzt noch in der Schule". Naja, jedenfalls fast, denn eine junge Dame hier im Shop hätte laut Stundenplan jetzt eigentlich Chemie statt Einkaufen. Ihren Namen will sie uns nicht sagen. . . scho