Vom zähen Auf und Ab der Unterstadt

Eine grüne Achse mit "Allee-Charakter" hatte sich die Stadt einst erhofft. Zum Stadtjubiläum 2007, so die Verheißung der Planer, werde die Breite Straße in ganz neuem Licht erscheinen, der in die Jahre gekommene Stadtraum sich in eine "attraktive und dynamische Flaniermeile" verwandeln. Heute, zehn Jahre danach, ist davon nicht viel zu spüren. Im Gegenteil: Nach dem Aus der Decathlon-Filiale auf T 1 macht sich vor allem in der östlichen Innenstadt Ernüchterung breit. Und die Angst wächst, dass sich rund um eine verwahrloste Handels-Ruine alles erneut zum Schlechten wenden könnte.

20 Jahre legen sich die Stadtpolitik sowie der örtliche Bürger- und Gewerbeverein nun schon ins Zeug, um den Wirtschaftsstandort zu erhalten und die Unterstadt vom sozialen Niedergang zu bewahren. 1996 beantragte beispielsweise die SPD ein Sanierungskonzept zur "Trendumkehr": "Man hat das Gefühl, der Bereich um die Breite Straße kippt langsam um", forderte der damalige Fraktionsvorsitzende und heutige Oberbürgermeister Peter Kurz "ein Wohnquartier mit einer einigermaßen guten Durchmischung und dass der Einkaufstandort erhalten bleibt". Die Wohn- und Arbeitsqualität zu verbessern, ist bis heute erklärtes Ziel der Stadtpolitik.

Ungeachtet etlicher städtebaulicher und sozialer Anstrengungen sei man aber nicht wesentlich weiter gekommen, bilanzieren manche. Drogenszene, Problem-Gastronomie, Lärm und Verschmutzung - all dies treibt erneut die Bewohner um. So treffen sich die Trinker derzeit rund um den Paradeplatz, die Drogensüchtigen haben die Tiefgarage unter dem Herschelplatz für sich entdeckt. An den Planken die gut Betuchten, rund um die Breite Straße die ärmeren Schichten - das ist nach wie vor der Alltag in der City.

Was bisher geschah Sanierung der GBG-Häuser auf S 4/S 5 Sanierung der Außenfassade Herschelbad Sanierung des Herschelplatzes Sanierung von Gothein- und Montessorischule Neubau der Abendakademie U 1 Neubau Q 6/Q 7 Neubau R 3/Wohnhaus Betreutes Wohnen auf T 3 Neubau T 4/T 5 Private Investitionen U-Quadrate und andere

"Trendumkehr" seit 1996

Bei Anwohnern werden dabei Erinnerungen an frühere Zeiten wach, als das Viertel umzukippen drohte, der Mittelstand sich aus der Unterstadt verabschiedete, viele Hausbesitzer ihre Objekte aufgaben. Vor allem für ältere Menschen stand angesichts von Billig-Läden die Qualität der Nahversorgung auf dem Spiel. Immerhin ist die Innenstadt das Zuhause von mehr als 33 000 Menschen. In der westlichen Unterstadt, wo knapp 7000 Menschen leben, bilden überwiegend Deutsche, Ältere, Studenten und Erwerbstätige den Schwerpunkt. Jenseits der Breiten Straße in der östlichen Unterstadt mit rund 9000 Bewohnern prägen Jüngere und Migranten (32 Prozent) das Viertel. Laut Mannheimer Sozialatlas sind sowohl in der westlichen als auch in der östliche Unterstadt Arbeitslosigkeit, Kinderarmut sowie Sucht- und Drogenprobleme unübersehbar. Jeder Fünfte ist auf soziale Transferleistungen angewiesen.

Zurückgehend auf das Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" war es seit 1999 Ziel von Bund und Land, "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf" zu stabilisieren. Sprich: die Abwärtsspirale in diesen, sozial benachteiligten Stadtteilen zu stoppen. Mannheim sprang 2000 auf den Zug auf, nachdem in der östlichen Unterstadt die soziale Lage immer prekärer wurde.

Seither wurde versucht, Netzwerkstrukturen (Quartiermanagement) aufzubauen, um einen positiven Entwicklungsumschwung einzuleiten. Danach gingen vor allem von städtebaulichen Maßnahmen Impulse aus. Der Bau der Tiefgarage unter U 2 samt Neukonzeption des Herschelplatzes war eines der Themen, die lange die Diskussionen bestimmten. "Ohne massive Investitionen im Baubereich wären wir hier vor die Hunde gegangen", sagen Bewohner und mahnen zur Vorsicht: "Wenn wir es zulassen, dass die Kriminalität weiter steigt und wir die aktuell vorhandenen Probleme nicht in den Griff bekommen, zieht sich das Kapital wieder zurück und wir erfahren wieder einen Rückschritt", glaubt Gisela Frank, Gründungsmitglied im Bürgerverein.

Schul-Schließung ein Schock

Eine Aufwertung versprechen sich die Verantwortlichen vor allem vom Wohnungsneubau auf T 4/T 5 und von der Entwicklung am Neckar (Collini-Areal). Konzeptionelle Errungenschaften waren 2009 der "Spielleitplan östliche Unterstadt" und das "Entwicklungskonzept Innenstadt" (EKI), das eine "Stärkung der Nachbarschaften" vorsah.

Die Entscheidung der Stadt aber, die Sickinger-Hauptschule auf T 4/T 5 zu schließen, traf die östliche Innenstadt 2010 ins Mark: War doch die Bildungseinrichtung mit Kita und Turnhalle mitten im Stadtteil für die (Migranten-)Familien Dreh- und Angelpunkt in vielen lebenswichtigen Belangen. Die Stadt versprach damals schnell für Ersatz zu sorgen. Daraus wurde zunächst nichts.

Immerhin: Seit diesem Jahr haben die Kinder wieder eine Spielfläche (Böckler-Platz) und der Grundstein für den Wohnungsbau ist auf dem Sickingerareal gelegt. Allerdings: Wer hochwertiges Wohnen in der City will (wie auf T 4/T 5), muss auch für ein attraktives Wohnumfeld sorgen - angesichts aktueller Entwicklungen wohl eine Aufgabe für die nächsten 20 Jahre.