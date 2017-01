Von „danke, Frau Tekkal“ bis „dummes Zeug“

Eines ist Düzen Tekkal (Bild) auf alle Fälle gelungen: Mit ihrer Einstufung der Neckarstadt-West als "No-Go-Area" hat sie einen Nerv getroffen. Genauer gesagt mehrere unterschiedliche Nerven. Während einige Leser die Kritik von Stadt und Polizei an Tekkals Aussagen teilen (wir berichteten), finden auch viele, die Filmemacherin habe Recht - dem Viertel bleibe man besser fern. Hier einige Kommentare aus dem Morgenweb und der "MM"-Facebook-Seite.

Michael Huber: Das ist Mannheim . . . danke, Frau Tekkal - dafür, dass die Mannheimer Realität einmal etwas größeres Gehör gefunden hat und unsere Probleme nach außen getragen wurden.

Isabelinha Estrela: Ich habe über sieben Jahre in der Neckarstadt-West gewohnt. Vor einem Jahr bin ich weggezogen aus genau diesen Gründen. Anfangs habe ich vor allem das friedliche Miteinander der vielen Kulturen und Religionen geschätzt. Mittlerweile sind dort gefühlt nur noch "Assis" und Pöbler unterwegs.

Maik Jürgen Frauenkron: Dummes Zeug. In den letzten Jahren ist tatsächlich einiges schlechter als früher geworden in der Neckarstadt-West. Aber mir als altem Neckarstädtler kann keiner erzählen, dass man sich da nicht mehr hintrauen könnte oder dass die Polizei dort nicht respektiert würde, das ist doch Quatsch.

Sandra Di: Wenn man dort lebt, merkt man die Veränderungen, die dieser Stadtteil vielleicht gerade durchmacht, nicht so auf den ersten Blick. Als Außenstehender, was Düzen Tekkal ja ist, ist die Neckarstadt-West wohl offensichtlich ein Stadtteil, der sie erschreckt hat.

Ein Punkt, der einige Leser erstaunt, ist die Zahl von mehr als 14 000 Polizeieinsätzen, die es im vergangenen Jahr in der Neckarstadt gab - im Schnitt 38 pro Tag. Dabei handelt es sich um sämtliche im polizeilichen Einsatzleitsystem protokollierten Aktivitäten, also auch bei Verkehrsbehinderungen, Ruhestörungen oder Familienstreitigkeiten. Da kommt in der gesamten Neckarstadt - Ost wie West - einiges zusammen. Genau gesagt waren es 2016 sogar rund 14 600 Einsätze. (Bild: dpa)