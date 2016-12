Von Truman bis Trump – immer auf der Höhe der Zeit

Jeden Morgen druckfrisch zum Frühstück, die Zeitung aufschlagen, durchblättern: Der "Mannheimer Morgen" ist wie's täglich Brot im Leben von Erika Bühl, Leserin der ersten Stunde, dabei seit dem Erscheinen der Zeitung im Juni 1946.

Ohne Tageszeitung geht es nicht, auch wenn die Augen nachlassen, schaut die 90-Jährige noch munter mit regem Geist und Supergedächtnis in alle Welt, sucht mit der Lupe nach Trump oder Erdogan, bleibt im Lokalen auf dem Laufenden, verfolgt die Entwicklungen im Stadtquartier Q6/Q7. Das möcht' sie sich bald mal anschauen, zusammen mit der Tochter, nach draußen gehen, dranbleiben, aber meist drinnen am warmen Kachelofen den Tag verbringen, sich das Rätsel zusammenbuchstabieren, ein geliebtes Ritual mit kreuz und quer, auch wenn's zwei Stunden dauert.

Jetzt fiel Erika Bühl beim Kramen in Erinnerungen ein Bündel alter Blättchen in die Hand, "MM"-Treuegaben aus den 50er-Jahren, von der Zeitungsfrau damals beim Abkassieren überreicht, bunte Bildchen für ein "MM"-Sammelalbum, das man für 2,50 Mark kaufen konnte. 2,80 Mark hat 1954 das Monatsabo gekostet, plus 40 Pfennig Trägerlohn, macht 3,20 Mark, dafür gab's neuste Nachrichten von Bundeskanzler Adenauer, US-Präsident Truman, den Sowjets Stalin und Chruschtschow.

Wohnen in der Käfertaler Straße

Die frühen Jahre der Republik, das Nachkriegs-Mannheim, alles erlebt, immer das Neuste erfahren, damals, als man zusammenrücken musste und sich mehrere Parteien eine Zeitung teilten. Die 20-Jährige wohnt 1946 mit ihren Eltern in der Käfertalerstraße 244, gegenüber vom heutigen Marktkauf. Im Verwaltungsbau der Stadtgärtnerei hat die ausgebombte Familie seit März 1945 Unterschlupf gefunden, ein Glücksfall für die Eltern mit der zarten Tochter Erika, sie schaffen sich im Holzbau eine Idylle am Rande der Ruinenstadt. Vater Schneider, gelernter Autosattler und beim städtischen Fuhrpark in Diensten, bringt Geld nach Hause, von dem man sich 1946 jedoch nichts abschneiden kann.

Doch die bäuerliche Verwandtschaft im Odenwald lässt die Lieben in Mannheim nicht verhungern, und rasch brütet man im Wohlgelegen eigene Ideen der Selbstversorgung aus, bald scharren Hühner im Hof, warten Stallhasen auf fruchtbringenden Einsatz bei Tisch, obendrein wird noch ein Kleingarten am Flughafen bewirtschaftet: Den Schneiders geht's ja noch Gold. Selbst im katastrophalen eiskalten Hungerwinter 1946/47, als die Deutschen mit leerem Magen auf eisigem Grund einer humanitären Katastrophe entgegenschliddern, haben die Schneiders immer was zu beißen.

Und zu lesen: Von Anfang an erregt das Schwarzgeränderte im "MM" höchstes Interesse: Schon morgens um 6 Uhr blättert die Mutter im "MM" nach den Todesanzeigen. Nach ihr ist Erika dran, sie schlägt Vermischtes in den noch dünnen Ausgaben auf. Abends sitzt dann der Vater am Tisch und studiert die Weltlage. Von Politik hat die 20-jährige Erika die Nase voll, aber es interessiert, was im Theater gespielt wird, an der Schauburg in K 1. Oder welche Kinofilme laufen und wie man aus altem Vorkriegsstoff neue Mode kreieren, den Uniformrock zum Kostümchen entmilitarisieren kann. Sie schneidert und strickt sich die tollsten Modelle, häkelt Tischdecken, hilft beim Kochen und Backen und stimmt sich am Klavier - das hat man retten können - mit alten Schlagern auf eine rosige Zukunft ein: "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen", leandert es durch den Hüttenbau Stadtgärtnerei, der bald so wohnlich-warm dekoriert ist, dass zu Weihnachten 1946 schon wieder ein Tannenbaum in der Stube Fuß fassen kann.

Erika lässt sich treiben im Zeitstrom, denkt nicht an Berufstätigkeit. "Ich weiß heut' gar nicht, warum ich nicht gearbeitet hab'" fragt sie sich 70 Jahre später. Aber damals nach den unendlichen Bunkernächten, nach den Jahren der Zwangsverpflichtung und dem Ausgebombtwerden, steht ihr der Sinn nicht nach Pflichterfüllung. Auch ihr früherer Tanzstundenpartner Paul Bühl richtet sein Koordinatensystem nach Krieg und Gefangenschaft neu aus, in dieses Raster passt Erika, 1948 wird geheiratet. Das Paar zieht mit Klavier nach Feudenheim.

Ohne "MM" geht auch dort nichts. Den hat jetzt der Vermieter im Abo und punkt zehn Uhr legt der "alte Franz" die neuste Ausgabe für die jungen Bühls auf die Treppe. Zum Monatsende holt die Trägerin das Bezugsgeld ab, ein Schwätzchen und die Sammelbildchen gibt's gratis. Zum Beispiel über die Tiere der Welt, Länder Asiens oder "Die Ströme - Schicksale der Menschheit". Da wäre der Kongo, 4650 Kilometer mäandert er durch Afrikas Urwald und Steppen. Die Abonnenten werden frei Haus mitgenommen auf eine abenteuerliche Dampferreise zum Ursprung des Flusses. Ferne Welten, ferne Zeiten - aufbewahrt von Erika Bühl, die in 70 "MM"-Jahren Hochs und Tiefs erlebt hat: Haus in der Gartenstadt gebaut, Tochter Anette zur Welt gebracht, die Eltern zu Grabe getragen, eine Scheidung durchgemacht - alles fließt, nichts bleibt, nur der "MM" steckt bis heute jeden Morgen im Briefkasten.