Vor „heißer“ Musik geflüchtet

Die "engen Planken" bei P 5 in den 1920er Jahren (oben) und die Einkaufsmeile in einer Ansicht von heute (unten).

Na ja, so schwer war das nicht, oder? Jedenfalls konnten ungewöhnlich viele Rätselfreunde die in Folge 67 gestellte Frage nach dem Ort der Aufnahme beantworten. Fast alle haben richtig erkannt, dass wir den Blick auf P 5 richteten - oder besser auf die "engen Planken", wie sie damals, so in den 1920er Jahren, als unser historisches Bild entstand, noch hießen. Dort, am Strohmarkt, verengte sich Mannheims Einkaufsmeile Nummer eins zum Wasserturm hin bis 1934 zur "Schmalversion" ihrer selbst. Zwar dürften die wenigsten Leser den dann folgenden "Planken-Durchbruch" erlebt haben, ins kollektive Gedächtnis der Stadt hat sich dieses Ereignis dennoch eingebrannt. Und so sind denn die Geschichten, die Sie, liebe Leser, mit dieser exponierten Stelle unserer Stadt verbinden, durchweg jüngeren Datums. Sie handeln von "heißer" Musik, von fehlenden Uhren, schäumenden Brunnen - oder von Postkarten mit Popo.

"Das Foto entstand von O 4 aus und zeigt den Strohmarkt mit Blick auf das Quadrat P 5 im Hintergrund, in dem der 'Durlacher Hof' beheimatet war" - besser als Michael Müller hätte man das nicht beschreiben können. Und auch der Hinweis auf den Planken-Durchbruch fehlt nicht. Diese für die damalige Zeit ambitionierte Baumaßnahme fasst Steffen Becker für uns zusammen: "Im Zuge der Plankenverbreiterung wurden die auf den Quadraten P 5 und P6 erbauten Gebäude. . . abgebrochen, in P 5 entstand das DEFAKA (Deutsches Familienkaufhaus), in P 6 der Herrenausstatter Weinreich." Im Krieg wurden die Häuser dann arg mitgenommen und danach neu aufgebaut, heute sind unter anderem Appelrath & Cüpper, die Parfümerie Douglas oder Uhren-Christ dort zu Hause.

Überschäumender Brunnen

Manches ist freilich weg - etwa die Uhr, die vor P 4 stand, Monika Müller vermisst die "Nachfolgerin" des Zeitmessers, die zu ihrem "größten Bedauern" auch verschwunden ist. Auch Lutz Winnemann erinnert sich an sie und an den Kugelspringbrunnen dort - "später wieder abgeschafft, weil er entweder mit Seife überschäumte oder im Winter auch mal zu Eis erstarrte".

Dass sich mancher alte Mannheimer über die Großbaustelle von 1934 lustig machte, beweist eine Postkarte, die die Fotografen-Familie Hofmann zum Jahreswechsel 34/35 extra anfertigen ließ. Sie zeigt Bilder von den Bauarbeiten in P 5 und P 6 und davor ein kleines Kind mit zerrissener Hose, durch die Fetzen guckt der "blanke" Popo, darüber steht "Planken-Durchbruch". Rolf Müller und Manfred Steiger haben uns diesen ungewöhnlichen Neujahrsgruß gesendet.

Norbert Leidigs Erinnerungen spielen sich etliche Jahrzehnte nach diesem Durchbruch ab. Es dreht sich um eine Schallplatte, genauer: um "Je t'aime. . . moi non plus" von Gainsbourg und Birkin, das mehr gestöhnt als gesungen wurde. Leidig wollte, da er von einem seiner Kollegen bei der Polizei erfahren hatte, die Platte werde bald von den Behörden konfisziert, noch schnell eine in der Kaufhalle in P 5 besorgen - wegen der möglichen Wertsteigerung. Die Ankündigung der Verkäuferin, diese Platte, die sie noch nicht kannte, laut im Laden abspielen zu wollen, veranlasste ihn, der ja wusste, was da kommen würde, allerdings zur Flucht. Und auch seine ersten Aktivitäten als Spekulant waren, wie er selbst zugibt, "nicht der große Hit".