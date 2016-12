Vorbild als Bürger und Politiker

Der Naturschützer und Umweltpolitiker Wolfgang Raufelder (links) bei einer seiner vielen Führungen und Exkursionen - hier im Sommer 2005 am Altneckar bei Seckenheim. © sane/Grüne

Unglauben, Bestürzung, Entsetzen - diese Emotionen teilen viele Mannheimer am Vormittag des 28. November, als sich die Todesnachricht von Wolfgang Raufelder in der Stadt verbreitet. Der beliebte Umweltpolitiker hat seinem Leben am frühen Morgen am Rande des Naturschutzgebiets Riedwiesen selbst ein qualvolles Ende gesetzt.

Der 59-jährige Biologe und Architekt steht dabei zweifelsohne am Höhepunkt seiner politischen Erfolge. Im Frühjahr 2016 wird er zum zweiten Mal direkt in den Landtag gewählt (siehe Artikel unten) und genießt weit über seinen Wahlkreis im Mannheimer Süden hinaus einen Ruf, der am ehesten mit dem seines Kreuzberger Parteifreunds Christian Ströbele vergleichbar ist. Raufelder gilt als der Fachmann für alle Umweltfragen in Mannheim und der Metropolregion, sein Rat wird über die Parteigrenzen hinaus geschätzt.

Die Menschen mögen ihn

Wolfgang Raufelder Wolfgang Raufelder , geboren am 16. Juli 1957 in Friedrichsfeld, gestorben am 28. November 2016.

, geboren am 16. Juli 1957 in Friedrichsfeld, gestorben am 28. November 2016. Er studiert Biologie und Architektur in Frankfurt und Darmstadt, leistet Zivildienst in Heidelberg, arbeitet u.a. beim Regierungspräsidium Darmstadt und bei der Stadt Viernheim.

in Frankfurt und Darmstadt, leistet Zivildienst in Heidelberg, arbeitet u.a. beim Regierungspräsidium Darmstadt und bei der Stadt Viernheim. Seit 1985 ist Raufelder ehrenamtlich im Umweltschutz engagiert , zunächst beim Bund für Umwelt- und Naturschutz, dann bei den Grünen. 1999 wird er erstmals in den Gemeinderat gewählt.

, zunächst beim Bund für Umwelt- und Naturschutz, dann bei den Grünen. 1999 wird er erstmals in den Gemeinderat gewählt. 2011 erringt Raufelder erstmals im Wahlkreis 36 (Mannheim Süd) das Direktmandat für den Stuttgarter Landtag. (lang)

Die Menschen mögen den sympathischen Stadtrat und Landtagsabgeordneten, der stets präsent ist, bei Bürgerversammlungen, Diskussionsrunden oder Vereinsfesten. Er kann zuhören und auch dann höflich argumentieren, wenn er anderer Meinung ist als sein Gesprächspartner. Eine Eigenschaft, die ihn zum Vorbild als Bürger und Politiker gemacht hat - gerade in Zeiten, in denen Hass und Niedertracht häufig die öffentliche Debatte bestimmen.

Raufelder entwickelt früh reges Interesse für den Schutz der Natur und die Bedrohungen der Umwelt durch Industrie, Verkehr und Flächenverbrauch. Er setzt deswegen auf die Ausbildung als Biologe noch die Qualifizierung als Architekt und Stadtplaner, denn er will ganz konkret den Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt schon bei der Planung und Genehmigung von Neubau- oder Industrie- und Gewerbegebieten gewährleisten.

Eine ganze Reihe von Naturschutzgebieten entstehen auf diese Weise nicht zuletzt dank Raufelders engagierten Einsatzes. Zudem beschäftigt er sich beruflich auch mit der energetischen Sanierung von Altbauten und entwickelt dabei ein praktisches Gespür, was im Umwelt- und Klimaschutz machbar ist und was nicht.

Als Ehrenamtlicher beim Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) und später bei den Grünen führt er zahlreiche Menschen (in den 1990er Jahren wiederholt auch für die "MM"-Morgentour) bei Exkursionen und Ausflügen zu "seinen" Biotopen, klärt über ihre Empfindlichkeit auf, wirbt für ihren Schutz. Eine Arbeit, die im wahrsten Sinne des Wortes auf fruchtbaren Boden fällt: Die großen kommunalpolitischen Erfolge der Grünen unter Raufelders Führung liegen im praktischen Naturschutz und in der konzeptionellen Verankerung des Umweltschutzes in den Planungsämtern.

Transparenz bei Kosten und Gebühren der Müllverbrennung oder der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs kann Raufelder ebenso unter Erfolgen verbuchen. Dass dennoch die SAP Arena in einer Frischluftschneise errichtet oder ein Block 9 des Großkraftwerks mit Steinkohle befeuert wird, hat er dagegen wohl als Niederlage gewertet. Die demokratischen Entscheidungen hierzu stellt er aber nie in Frage.

Bei der Trauerfeier am Mittwoch, 7. Dezember, verneigen sich in der voll besetzten Erlöserkirche in Seckenheim Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Oberbürgermeister Peter Kurz und hunderte Mannheimer vor dem Lebenswerk des Bürgers und Politikers Wolfgang Raufelder.

Gut drei Jahrzehnte zuvor ist der Umweltfachmann bei einem städtischen Wettbewerb von Kleingärtnern noch als Preisrichter vor die Tür gesetzt worden, weil er Punkte für ökologisch sinnvolles Unkraut in den Kleingartenparzellen vergeben wollte. Heute wäre so ein Rauswurf undenkbar. Das zeigt, wie nachhaltig Wolfgang Raufelder dem Umwelt- und Naturschutz in Mannheim zum Durchbruch verholfen hat.