Vorfreude auf Feldbahn-Saison

Freuen sich jetzt schon auf das nächste Frühjahr (v.l.):Technoseums-Eisenbahner Renate Kling, Günther Theis und Wolfgang Kling vor der Schöttler-Lok, die Theis und sein Team in den kommenden Monaten wieder flott machen. © Rittelmann

Wolfgang und Renate Kling sind sichtlich stolz auf "ihre" Feldbahn. Das Rentnerehepaar aus Heddesheim kann es schon jetzt kaum erwarten, bis der Betrieb auf dem Rundkurs im Park des Technoseums wieder losgeht: "Wenn's doch nur schon Mai 2017 wäre", lachen die beiden. Ab dann sollen die zwei Mini-Loks auf den Gleisen mit der 60-Zentimeter-Spur wieder die Museumsbesucher kutschieren.

Die Klings sind zwei von über 130 Ehrenamtlichen, die im Technoseum mitarbeiten, wie Christiane Sutter, Betreuerin und Ansprechpartnerin der freiwilligen Museumshelfer, berichtet. Über 20 Ehrenamtliche garantieren den Betrieb der Feldbahn: "Wir fahren immer zu zweit oder sogar zu dritt", schildert Renate Kling den Betriebsablauf am Gleis hinter dem von Ingeborg Kuhler entworfenen markanten Bau am Friedensplatz.

"Einer fährt, ein Zweiter sitzt im Schaffnerwagen", und wenn viel Betrieb ist, beaufsichtigt ein Dritter den "Bahnhof", damit die Museumsbesucher sicher auf den Wägelchen Platz nehmen und nach der Rundfahrt wieder absteigen können. Dass ihr der Dienst im Feldbahn-Team Riesenspaß macht, ist Renate Kling deutlich anzumerken. Dabei ist sie erst 2012 zum Feldbahn-Team des Technoseums dazugestoßen - und hat immer mehr Freude an der Sache gefunden.

Feldbahn im Technoseum Die Feldbahn des Technoseums besteht aus den Passagierwagen und zwei Feldbahn-Lokomotiven, die bis vor 50 Jahren in Norddeutschland im Einsatz waren. Eines der Triebfahrzeuge wurde von der Firma Diema gebaut, das andere von Schöttler. Eisenbahn-Experte Günther Theis hat mit seinem - ebenfalls aus Ehrenamtlichen bestehenden - Werkstatt-Team die Diema-Lokomotive bereits vor drei Jahren komplett restauriert. In diesem Winter steht die Schöttler-Zugmaschine zur Erneuerung an: Eine zwar aufwendige Angelegenheit, die aber deswegen ausführbar ist, weil es für die Feldbahn-Loks auch heute noch relativ leicht Ersatzteile gibt. In den Zugmaschinen wurden MWM- und Deutz-Schleppermotoren verbaut, die in großer Zahl hergestellt wurden. Im Februar sollen zudem die Feldbahn-Gleise im Technoseumspark erneuert werden. Das Werkstatt-Team um Günther Theis trifft sich montags und donnerstags zur Arbeit an den Museums-Loks. lang

Rentner-Ehepaar flott unterwegs

Auch sonst ist das Rentner-Ehepaar flott unterwegs. "Wir haben uns Motorroller angeschafft und haben viel Spaß bei Ausflügen und Touren damit", erzählen die beiden mit leuchtenden Augen. "Dabei bin ich mein Leben lang, wenn's irgendwie ging, mit dem Auto gefahren", erzählt sie. Und das, obwohl ihr Mann von Beruf Straßenbahnfahrer ist. Genaugenommen Triebwagenführer, denn Wolfgang Kling war von 1980 bis zu seiner Pensionierung 2010 dreißig Jahre lang bei der OEG im Dienst.

Neben unzähligen Stunden im Passagierbetrieb hat Kling aber auch Güterzüge gesteuert - denn die gab's früher noch recht häufig auf der OEG-Strecke zwischen Weinheim und Heidelberg an der Bergstraße. "Da haben wir meistens Zuckerrüben gefahren", erinnert er sich, "oder Schotter, wenn an der Strecke irgendwo repariert wurde." Natürlich gibt's auf dem 55 Kilometer langen Gleisnetz der OEG Stellen, die auch Wolfgang Kling besonders gefährlich findet.

Der Bismarckplatz in Heidelberg, die Mannheimer Fußgängerzone sowie der eingleisige Engpass an der B 3 Großsachsen. "Jeder, der den Autoführerschein macht, sollte auch einmal 15 Minuten Straßenbahn fahren", meint Wolfgang Kling - eine Maßnahme, die das Verständnis manchen Autofahrers für den Schienenverkehr fördern würde.

Bei seiner Frau Renate hat der Vorschlag verfangen. Sie will seither gar nicht mehr "runter vom Bock" - zumindest auf der Feldbahn: "Meistens ist sie auf der Lok und ich hinten im Schaffnerwagen", berichtet Kling. Bei so viel Vergnügen mit den Schienenfahrzeugen will Ehrenamtsbetreuerin Christiane Sutter jetzt auch die Feldbahn-Fahrprüfung absolvieren - wenn die beiden über 50 Jahre alten Klein-Lokomotiven nach der Winterpause wieder aus der Werkstatt nach draußen auf die Strecke versetzt werden.