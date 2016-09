Vorort-Rathäuser auf der Kippe?

Schon in den Sommerferien standen die Mannheimer in Friedrichsfeld, Neuhermsheim, Schönau und Wallstadt sechs Wochen lang bei ihren Bürgerservice-Büros vor verschlossenen Türen. Man begründete das mit einer "unvorhergesehenen Krankheitswelle" und dem Personalbedarf in den anderen Außenstellen der Stadtverwaltung. Doch es könnte ein Vorgeschmack gewesen sein - denn viele kleine Vorort-Rathäuser stehen auf der Kippe.

Zwar heißt es inzwischen hinter den Kulissen beschwichtigend, es werde "nichts so heiß gegessen wie gekocht". Aber nach Informationen dieser Zeitung lag im Lenkungskreis für "Strategische Haushaltskonsolidierung Mannheim" zumindest die Idee auf dem Tisch, die derzeit 16 Dienststellen der Bürgerdienste auf nur drei zu reduzieren.

Wie alle Amtsleiter wurde Michael Schnellbach, der Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, vom Oberbürgermeister aufgefordert, Sparvorschläge zu bringen. Daraufhin entwickelte er ein Modell, auf die Büros in den Stadtteilen zu verzichten. Den Grundstein dazu hatte er bereits im Frühjahr gelegt und drei Bürgerservice-Zentralen benannt. Das ist der Hauptsitz in K 7, für den Norden das Büro in dem Caritas-Neubau Waldhof und für den Süden vorübergehend die Kfz-Zulassung in der Friedrich-König-Straße. Mit der Eröffnung des Technischen Rathauses im Glücksteinquartier soll aber dort die zentrale Anlaufstelle für den Süden sein.

Bürgerdienste Die Bürgerdienste bieten Leistungen des Einwohnermeldeamts, des Standesamts, der Ausländerbehörde, des Fundbüros, der Führerscheinstelle, der Kfz-Zulassung und der Rentenantragsstelle dezentral an 16 Stellen aus einer Hand an. Sie stellen Bescheinigungen und Bewohnerparkausweise aus, geben Anträge für Elterngeld, Kindergeld, Wohngeld und Schwerbehinderte aus, ebenso - noch - "Gelbe Säcke". Man kann Hunde an- und abmelden. Die Bürgerdienste bearbeiten pro Jahr rund 565 700 Anliegen (Zahlen von 2014). Dabei geht es um 240 000 Kfz-An-, Ab- oder Ummeldungen, 67 800 An- und Ummeldungen von Personen wegen Umzugs, 11 200 Führerschein- und 42 000 Ausweisangelegenheiten, 86 400 Beurkundungen, 7700 Geburten oder Sterbefälle und 1300 Hochzeiten. Die Bürgerdienste haben 251 Mitarbeiter und pro Jahr ein Budget von 12,7 Millionen Euro für Personal- und 3,1 Millionen Euro für Sachkosten, davon 80 Prozent fix an Bundesdruckerei, Softwarelizenzen, Versicherungen usw. (Zahlen von 2015). pwr

"Offen für Konzepte"

Sie bieten Öffnungszeiten von 42 Stunden in der Woche, an einem Tag sogar durchgehend ohne Mittagspause von 8 bis 18 Uhr. Zugleich führte er ein, dass man sich - per Internet oder telefonisch - feste Termine vereinbaren kann, womit Wartezeiten wegfallen. Schon da hieß es, dass Außenstellen in den Vororten an manchen Vormittagen kaum frequentiert seien. Eine Untersuchung zwischen März 2014 und Februar 2015 erbrachte äußerst unterschiedliche Auslastungsquoten. Sie lag auf der Schönau bei 69,8, in Wallstadt aber bei 42,3 und Friedrichsfeld bei nur 35,8 Prozent. Doch Personal dorthin umsetzen, wo die Nachfrage stärker war, konnte Schnellbach nur begrenzt: Aus Sicherheitsgründen müssen immer mindestens zwei Mitarbeiter da sein. Bereits im Frühjahr kündigte er daher an, "dort, wo die Nachfrage fehlt, Öffnungszeiten zu reduzieren", notfalls ganze Tage zu streichen. Die damals von ihm angekündigte erneute Untersuchung der Auslastung aller Außenstellen, wenn sich das Terminsystem bewährte, fand bisher nicht statt.

"Die Bürger stimmen mit den Füßen ab, wir reagieren", sagte Schnellbach gestern dennoch auf Anfrage des "MM" und bestätigte "erste Überlegungen". Zudem sei es immer schwieriger, die Mitarbeiter zu den ständigen Änderungen des Melderechts stets aktuell zu schulen und dennoch alle Büros in den Vororten zu besetzen. Offiziell ließ die Rathausspitze nur erklären, dass sie "ständig über neue Konzepte für ihre Standorte im Stadtgebiet berät". Schließlich müsse "die Investitionskraft der Kommune erhalten bleiben, dafür sind neue Ideen auch in der Frage der Standorte von städtischen Einrichtungen nötig". Dazu sei man "gespannt und offen für Konzepte aus Reihen des Gemeinderates."

Der Satz hat den Hintergrund, dass die CDU-Gemeinderatsfraktion für heute kurzfristig zu einem Pressegespräch eingeladen hat. Darin wendet sie sich gegen "die geplante Schließung fast aller Bürgerdienste in den Stadtbezirken" und kündigt "ein Konzept zur Reform und Erhalt der beliebten Vorort-Rathäuser" an. Wie es hieß, gab es in der Lenkungsgruppe aber auch bei anderen Fraktionen keine Bereitschaft, auf die - früher Gemeindesekretariate genannten Vorort-Rathäuser - ganz zu verzichten, zumal einige erst saniert wurden.