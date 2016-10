Vorort-Rathäuser dürfen bleiben

Heute sind alle Vorort-Rathäuser geschlossen - aber nur einmalig, wegen einer ganztägigen Personalversammlung. Denn nach heftigen Protesten ist die Stadtverwaltung offenbar von ihren Plänen abgerückt, einen großen Teil der Büros der Bürgerdienste dichtzumachen. Das bestätigte Erster Bürgermeister Christian Specht dem "MM". Die Mitarbeiter wissen jedoch noch nichts und hoffen heute auf Antworten.

"Wir erwarten konkrete Aussagen", wünscht sich Andreas Huber, der Vorsitzende des Personalrats der Bürgerdienste. Dabei denkt er insbesondere an Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne), die für die Bürgerdienste direkt zuständig ist und zu der Versammlung heute erwartet wird. "Wir halten uns aus der Politik 'raus, die müssen das entscheiden - aber wir wollen wissen, wie es weitergeht", so Andreas Huber.

Er bestätigte dem "MM", dass es konkrete Pläne gab, die derzeit 16 Dienststellen der Bürgerdienste auf nur drei zu reduzieren. Danach sollte es nur noch den Hauptsitz in K 7, ferner für den Norden das Büro in dem Caritas-Neubau Waldhof und für den Süden eine Anlaufstelle im künftigen Technischen Rathaus im Glücksteinquartier geben. So wurde das im Lenkungskreis "Strategische Haushaltskonsolidierung" vorgetragen, vom Kämmereiamt als "Schlüsselprojekt" für Einsparungen bezeichnet. Diese Einsparungen waren auf 1,5 Millionen Euro beziffert worden - kurzfristig an Personal- und Sachkosten, ohne den auch als möglich bezeichneten Verkauf einzelner Gebäude in den Stadtteilen.

Bürgerdienste Gemeindesekretariate existierten in den Rathäusern der ehemals selbstständigen Vororte seit deren Eingemeindung. 1996 beschloss der Gemeinderat, die Gemeindesekretariate, das Standesamt und Teile des Ordnungsamtes ab 1997 zu den Bürgerdiensten zusammenzufassen. Die Bürgerdienste bieten Leistungen des Einwohnermeldeamts, des Standesamts, der Ausländerbehörde, des Fundbüros, der Führerscheinstelle, der Kfz-Zulassung und der Rentenantragsstelle dezentral an 16 Stellen aus einer Hand an. Sie stellen Bescheinigungen und Bewohnerparkausweise aus, geben Anträge für Elterngeld, Kindergeld, Wohngeld und Schwerbehinderte aus. Man kann Hunde an- und abmelden. Die Bürgerdienste bearbeiten pro Jahr rund 565 700 Anliegen (Zahlen von 2014). Sie haben 251 Mitarbeiter und ein Jahresbudget von 12,7 Mio. Euro für Personal- und 3,1 Mio. Euro für Sachkosten, davon 80 Prozent fix an Bundesdruckerei, Softwarelizenzen usw. (Zahlen von 2015). pwr

Parteipolitischer Streit

"Die Ideen gab es, das hat man uns auch mitgeteilt - ohne Konzept zur Umsetzung", so Personalrat Huber. "Es gab einen entsprechenden Einsparvorschlag des Fachbereichs und des Dezernats", bestätigt ebenso Specht als Finanzdezernent. Man werde das aber "so nicht umsetzen", versichert er gegenüber dem "MM": "Das wäre zu kurz gesprungen".

Die CDU-Gemeinderatsfraktion hatte die Pläne kritisiert und eine Plakatkampagne dagegen gestartet. Zugleich legte sie ein Konzept vor, wie die Vorortrathäuser aufgewertet werden könnten, indem man sie mit zusätzlichen Aufgaben betraut.

Das kritisierte die SPD als "wahltaktisches Getöse" und forderte Specht auf, "endlich klarzustellen, dass er die Idee, die Vorort-Rathäuser zu schließen, längst aufgegeben hat", so SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer. "Anstatt Unruhe zu stiften, wäre es besser, wenn die Verantwortlichen in der CDU-Fraktion vor solchen Aktionen mit ihrem Bürgermeister sprächen", meint Eisenhauer. Für die SPD käme "eine Schließung der Vorortrathäuser nicht in Frage". Ihr Ziel sei, " die zum Teil aufwendig sanierten Vorort-Rathäuser zu erhalten - als wohnortnahe Anlaufstelle, Veranstaltungsort für Vereine und erweiterte Service-Stellen". Laut Specht geht es der Verwaltung nur darum, "die Angebote zu optimieren, nicht zu reduzieren". Es gebe Vororte, da unterhalte die Stadt "fünf oder sechs Gebäude, davon einige angemietet, davon einige marode". Hier müsse man überlegen, ob man auf angemietete Räume verzichte, dafür "dezernatsübergreifend Angebote konzentriert" - etwa in den Rathäusern auch Mitarbeiter des Sozialbereichs unterbringe, die derzeit anderswo Büros hätten.

Im Zuge der Digitalisierung würden eben manche Behördengänge überflüssig, was die Auslastung der Außenstellen verringere. "Aber die Digitalisierung kann uns vielleicht helfen, damit die Mitarbeiter dort etwas zu tun haben, indem wir wiederum Arbeit dorthin verlagern", so Specht. Derzeit würde geprüft, "was wirtschaftlich ist". Das sei "den Fraktionsvorsitzenden bekannt", werde Ende des Monats in der Lenkungsgruppe erörtert - wenn da auch noch keine Ergebnisse vorliegen würden. "Aber das alles heißt nicht, dass sich die Verwaltung aus den Vororten zurückzieht", stellte Specht klar.

"Damit ist das Thema für uns immer noch nicht endgültig vom Tisch. Es war richtig, das Thema auch öffentlich anzusprechen", glaubt Stadtrat und CDU-Kreisvorsitzender Nikolas Löbel. Jetzt werde es wichtig, "die zukünftige Ausrichtung der Bürgerdienste anzugehen", wofür die CDU ja einen umfangreichen Antrag vorgelegt habe.