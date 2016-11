„Vorsichtige Entwarnung“ nach Vogelgrippe-Ausbruch

Die Vogelgrippe in Mannheim ist ausgestanden - dies teilte die Stadt jetzt mit. Bei allen 381 Vögeln gab es demnach keine Infektionen mehr, so dass keine weiteren Tötungen mehr notwendig sind. Der Leiter des Gesundheitsamts, Peter Schäfer, bestätigte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass damit auch kein Risiko mehr einer Übertragung auf den Menschen bestehe. Aus dem Rathaus kommt somit "vorsichtige Entwarnung" auf der ganzen Linie.

Das Risiko für Parkbesucher, sich an dem Vogelgrippe-Virus anzustecken, so der Mediziner Schäfer, habe er zwar von Anfang an als "äußerst gering" eingeschätzt. Aber trotzdem sei es richtig gewesen, "fachlich konsequent und ohne übertriebene Emotionalität" die weitere Verbreitung der Tierseuche sofort zu unterbinden, nachdem vor vier Wochen bei zwei verendeten Fasanen im Luisenpark das "niedrig pathogene" (also schwach ansteckende) Vogelgrippe-Virus vom Typ H7N3 festgestellt worden war.

"Wir haben seit vielen Jahren eine Dauerkarte und haben volles Vertrauen, dass die Stadtparkgesellschaft alles richtig gemacht hat", meint Andrea Wörner, die mit ihren Söhnen Deniz (8) und Elias (2) im Park spazieren geht. "Es wurde ja wirklich sofort reagiert und alles abgesperrt", sieht sie keine Gefahr für ihre Familie.

Vogelgrippe Ausführliche Informationen zum Thema Vogelgrippe kann man auf der Homepage der Stadt Mannheim unter bit.ly/2esvHxC abrufen. Der Ausbruch blieb bislang auf den Luisenpark beschränkt, zudem war lediglich eine vergleichsweise harmlose Variante des Virus festgestellt worden. Vor zehn Jahren hatte es in Mannheim schon einmal einen Vogelgrippe-Ausbruch gegeben, damals ging es allerdings um eine aggressive Form der Tierseuche. Deswegen wurde eine Schutzzone ausgewiesen, innerhalb derer Haustiere angeleint werden mussten. Da sich bei dem Ausbruch im März 2006 wegen eines Streiks der Müllabfuhr große Mengen Abfall am Straßenrand türmten, befürchtete die Stadt zudem, dass sich Ratten beispielsweise ebenfalls infizieren könnten. lang

Besucher: "Volles Vertrauen"

Die Stadtparkgesellschaft sowie die zuständigen Behörden beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, die Task-Force-Tierseuchenbekämpfung, das Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe und das städtische Veterinäramt Mannheim hatten - wie berichtet - den gesamten Vogelbestand der Voliere, in der die beiden Fasane verendet waren, vorsorglich töten lassen. Es handelte sich um insgesamt 34 Vögel, davon 26 Enten, zwei Pfauen und sechs Fasane. Das Gehege war allerdings eine sogenannte Reservevoliere, die sich in einem für Besucher nicht zugänglichen Teil des Luisenparks befindet.

Bei den anschließenden Untersuchungen im gesamten Vogelbestand des Parks stellte die Tierärzte fest, dass noch mehr Vögel befallen waren. Weitere 54 Tiere wurden getötet (sieben Enten, ein Kiebitz, zwei Perutriele, 12 Pfauen, 14 Seidenhühner und 18 Helmperlhühner), insgesamt also 88 von 469 Vögeln im den Gehegen des Parks. Eine nur auf den ersten Blick drastische Maßnahme. Vogelgrippe-Viren können sich genetisch sehr schnell verändern ("mutieren") und hoch ansteckend werden. Besucher, so warnt die Stadtparkgesellschaft, sollten deswegen vorsichtshalber auch weiterhin direkten Kontakt mit Wildvögeln und deren Ausscheidungen vermeiden, da die Viren mit großer Wahrscheinlichkeit von außen in den Park eingeschleppt wurden - die genaue Ursache des Vogelgrippe-Ausbruchs ist allerdings noch nicht bekannt.

Ansonsten wurde der Besuch des Luisenparks offiziell als unbedenklich eingestuft - das sieht Parkbesucher Reinhart Ensslin, der mit seiner einjährigen Tochter Lilia unterwegs ist, genauso: "Ich habe mir über die Vogelgrippe vorher gar keine Gedanken gemacht, aber man sieht ja, dass die Gehege gut abgesperrt und mit den Planen abgedeckt sind", sagt er. "Außerdem ist das Virus nur schwach ansteckend - da kann eigentlich nichts passieren."

Die Stadtpark-Gesellschaft kündigt derweil weitere Kontrollen der Vogelbestände in den kommenden Wochen an - auch die Absperrungen müssen deswegen bis auf weiteres stehen bleiben.