Vorwurf gegen Amtsrichterin: Urteil bewusst hinausgezögert?

Ermittlungen gegen eine Amtsrichterin sorgen derzeit in Mannheimer Justizkreisen für Gesprächsstoff. Der Vorwurf, den die Karlsruher Staatsanwaltschaft bestätigt, lautet Rechtsbeugung. Die Vorsitzende soll in einem Verfahren Ende Juli bewusst eine Urteilsverkündung aufgeschoben haben, weil sie damit rechnete, dass die beiden Schöffen ein anderes Urteil anstreben würden. Die Richterin selbst wollte sich auf Anfrage dieser Zeitung nicht äußern. Ihr Anwälte teilten mit, der Vorwurf sei als "völlig haltlos" zurückzuweisen. Zudem sei die Einstellung des Verfahrens bereits beantragt worden.

Der Vorwurf der Rechtsbeugung kam Ende Juli bei einem Prozess um ein Betäubungsmitteldelikt auf. Der in dem Verfahren beteiligte Staatsanwalt gab den Verdacht zur Prüfung weiter, daraufhin stellte die Richterin einen Befangenheitsantrag gegen sich selbst. So schildert der Pressesprecher des Amtsgerichts, Klaus-Jürgen Seiser, den Ablauf. Damit habe die Vorsitzende ermöglicht, dass dieses Verfahren bei einem ihrer Kollegen neu aufgerollt und zum Abschluss gebracht werden konnte. Dem Verdacht der Rechtsbeugung blieb die Richterin allerdings ausgesetzt - und zwar bis heute.

Unbefangene Ermittler

Schöffen Beim Amtsgericht ist das Schöffengericht mit einem Berufsrichter und zwei Schöffen besetzt.

Während eines laufenden Prozesses am Schöffengericht können Schöffen nicht ausgetauscht werden. Im Krankheitsfall eines Schöffen kann die Sitzung für drei Wochen ausgesetzt werden. Fällt ein Schöffe länger aus, platzt der Prozess und muss neu aufgerollt werden.

Vom letzten Verhandlungstermin bis zum Urteil dürfen drei Wochen vergehen, spätestens dann muss ein Urteil verkündet werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, platzt der Prozess ebenfalls.

Wer in Mannheim das Ehrenamt eines Schöffen übernehmen möchte, muss hier seinen Wohnsitz haben, zwischen 25 und 69 Jahren alt sein und darf nicht vorbestraft oder insolvent sein.

Wie die Berufsrichter sind die Schöffen zur Objektivität und Unparteilichkeit verpflichtet und legen bei Amtsantritt einen Eid ab.

Für das Auswahlverfahren der Schöffen stellen die Gemeinden in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffen auf, in der alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigt werden sollen.

Die nächste Schöffenwahl in Baden-Württemberg steht im Jahr 2018 an. Rechtsbeugung Die Strafbarkeit der Rechtsbeugung ist in Paragraf 339 Strafgesetzbuch geregelt. Rechtsbeugung ist ein Verbrechen, für das eine Freiheitsstrafe von mindestens einem und höchstens fünf Jahren droht.

Der Rechtsbeugung schuldig macht sich ein Richter, ein anderer Amtsträger oder ein Schiedsrichter, der bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei durch Sachverhaltsverfälschungen, unrichtige Anwendung des Rechts oder Ermessensmissbrauch entscheidet.

Die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr führt zwingend zum Amtsverlust.

Tobias Wagner, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe, bestätigt die Ermittlungen, die von Mannheim aus über die Generalstaatsanwaltschaft nach Karlsruhe abgegeben wurden. "In solchen Fällen wird eine unbefangene Staatsanwaltschaft damit befasst. Das ist gängige Praxis", erklärt er. Wagner bestätigt auch, dass es einen weiteren Mannheimer Fall gab, mit dem die Karlsruher Behörde beschäftigt war. Unabhängig von den Vorwürfen gegen die Richterin, war auch einer ihrer Kollegen in Verdacht geraten, sich der Rechtsbeugung schuldig gemacht zu haben. "Hier wurde der Anfangsverdacht aber nicht bejaht", beschreibt es der Sprecher juristisch korrekt.

Dem ebenfalls am Mannheimer Amtsgericht tätigen Richter habe man laut Wagner vorgeworfen, bei einer Verständigung zwischen den Prozessbeteiligten, dem sogenannten Deal, nicht alle Seiten berücksichtigt zu haben. Dies sei beim Berufungsverfahren am Mannheimer Landgericht aufgefallen. Allerdings, so betont der Behördensprecher, habe es letztlich keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Richter bewusst von Vorschriften abgewichen sei - "daher wurde kein Verfahren eingeleitet". Dennoch sorgen die Vorwürfe am Mannheimer Amtsgericht für Aufregung. Zumal beide Fälle zeitnah aus Justizkreisen zur Prüfung angeregt wurden, nämlich bei der Richterin von dem im Verfahren beteiligten Staatsanwalt und im anderen Fall vom Landgericht.

Amtsgerichtspräsident Martin Maurer wollte das laufende Verfahren gegen die Richterin nicht kommentieren. Hat er keine Bedenken, wenn unter Juristen solche Vorwürfe aufkommen? "Gerade wir sind doch angehalten, beim Verdacht sofort zu reagieren", sagt Maurer. Dafür gebe es zwei Gründe: "Zum einen sollte zügig aufgeklärt werden, ob die Vorwürfe begründet sind. Zum anderen tragen wir Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern. Heißt: Wie am Beispiel des Richters zu sehen, muss für Rehabilitation gesorgt werden, um ihn nicht mit haltlosen Vorwürfen bloßzustellen."

Selten unter Kollegen

Fehler bei einer Urteilsfindung - ist das etwa keine Seltenheit, und der Bürger erfährt davon nichts? Bei der Karlsruher Staatsanwaltschaft komme der Vorwurf der Rechtsbeugung relativ häufig zur Prüfung, berichtet Wagner aus seiner Erfahrung, aber ohne Zahlen nennen zu können: "Allerdings geht der meistens von Bürgern aus, die darin ein Mittel sehen, gegen eine Entscheidung vorzugehen." In der Regel werde der Anfangsverdacht nicht bejaht, so Wagner, "deshalb gibt es ganz häufig keine Ermittlungen". Deutlich seltener komme es vor, dass ein Jurist einen Kollegen des Vorwurfs bezichtigt, berichtet er. Aber auch dazu liege ihm keine Statistik vor.

Warum die Ermittlungen noch laufen, wer konkret befragt und wie lange es noch dauern wird, bis ein Ergebnis vorliegt, diese Fragen kann und will der Erste Staatsanwalt derzeit nicht beantworten. Auch nicht, welche Auswirkungen es auf Prozesse haben könnte, die aktuell von der Richterin am Amtsgericht verhandelt werden.

Für Präsident Maurer stellt sich diese Frage zurzeit noch nicht: "Das wären jetzt reine Spekulationen, an denen ich mich nicht beteiligen möchte", sagt er und wartet auf das Ermittlungsergebnis der Staatsanwaltschaft.

