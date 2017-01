Vorwürfe gegen Ferrat

Die frühere Lebensgefährtin von Familienpartei-Stadtrat Julien Ferrat erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn. Er weist diese allerdings zurück und kündigt rechtliche Schritte an.

Auf ihrer Facebook-Seite schreibt Ferrats Ex-Partnerin, er habe sie kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes sitzen lassen und zahle heute keinen Unterhalt. Während der Schwangerschaft sei ihr aus seiner Familie ein Abbruch vorgeschlagen worden - "und er hat zumindest kurz damit gespielt, dass es die bessere Idee gewesen wäre".

Die frühere Lebensgefährtin sagte dieser Zeitung, sie habe sich wegen des von Ferrat gedrehten Anti-Abtreibungs-Videos zum Gang an die Öffentlichkeit entschlossen. In dem knapp vierminütigen Clip, der in einer unzensierten Fassung die medizinischen Details eines Schwangerschaftabbruchs zeigt (wir berichteten), wirbt der Stadtrat dafür, auch unter widrigen Umständen und gegen den Widerstand der Eltern Kinder auszutragen.

Ferrat sagte auf Anfrage, er bereite gegen seine Ex-Partnerin eine Unterlassungsklage mit Gegendarstellung sowie eine Anzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung vor. Der Vorschlag einer Abtreibung sei von seiner Familie "niemals in den Raum geworfen" worden. Er habe "auch zu keinem Zeitpunkt mit dem Gedanken gespielt, dass dies die bessere Idee sei". Zum Vorwurf, keinen Unterhalt zu zahlen, verwies der 25-Jährige auf das Existenzminimum, an dessen Rand er gelebt habe beziehungsweise lebe. sma